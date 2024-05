Přestože venku panují letní teploty, organizátoři Winter Hockey Games už lákají fanoušky na hokejový program pod širým nebem v Praze na Letné. Kromě soutěžních zápasů extraligy, slovenské nejvyšší soutěže i německé DEL se diváci můžou těšit i na souboj českých a světových legend. O skladbu týmů se starají i Jakub Voráček a Patrik Eliáš. Druhý jmenovaný domluvil Roberta Holíka či Jason Arnotta, v hledáčku má ale i další neméně zvučná jména. Jeho dlouholetý parťák Martin Brodeur se ale jako hráč nepředstaví.

Hokejisté Přerova proti HC Slavia Praha (4:1). Patrik Eliáš | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak dlouho jste se rozmýšlel, když jste dostal nabídku stát se ambasadorem Winter Hockey Games?

Dlouho ne. Tohle jsou výjimečné události. Bylo potřeba, abychom se párkrát sešli a projednali správný plán, co to obnáší a tak dále. Jsem rád, že se do toho zapojila i extraliga, a dokonce také univerzitní liga, která je atraktivní pro mladší generaci. Je dobře, že toho budou součástí. Jsem rád, že jsme s Vorasem tuhle nabídku dostali. Věřím, že uděláme hokej pro fanoušky atraktivní.

Jaká je spolupráce s Jakubem Voráčkem?

Musí se mu připomínat, kdy co je. Ale zatím vždy dorazil..

Do Prahy mají přijet velké legendy, které mnozí sbírali na kartičkách…

Je to tak. Patříme do generace, pro kterou jsou tohle opravdu zvučná jména. Pro nás něco znamenali, něco v hokejovém světě dokázali. Věřím, že i pro české fanoušky. Že si na Letnou najdou cestu a bude je to zajímat, aby se přišli podívat. Zvláště v tomto prostředí. Praha v předvánočním čase je nádherná.

Dorazit má mimo jiné Jason Arnott. Jak se taková účast domlouvá?

Komunikovali jsme spolu už asi před třemi čtyřmi měsíci, protože mě lákal na svůj event, který měl ve svém rodném městě kousek od Toronta, kde mu vyvěšovali dres. Já byl tehdy bohužel mimo, takže jsem nemohl přijet. Ale při té příležitosti jsem se mu zmínil, že by se mohlo něco dít v Praze. Řekl, ať mu pak dám vědět. On to automaticky ihned potvrdil. Byl s Robertem Holíkem vlastně první, kdo mi účast potvrdil.

Jak to v současné době vypadá s Robertem Holíkem?

Žije v Americe, teď nevím, jestli ve Wyomingu nebo Utahu, tím si nejsem jistý. Jezdí do Česka rád. Teď v květnu se sem chystá. Je jedním z kluků, s kým jsem pořád ve spojení, s kým si voláme. Za mě je to hokejová legenda, ale legendy jsou celý klan Holíkových. Jsem rád, že to přijal.

Nedorazí třeba i legendární brankář New Jersey Martin Brodeur?

Martyho jsem kontaktoval, jestli nebude na mistrovství světa, že bychom to mohli probrat osobně. Pozvání ode mě dostane, ale u něj je komplikace to, že je pracovně vytížený, že funguje ve vedení týmu New Jersey. Nevím, jak během sezony můžou kluci na čtyři nebo pět dní odjet. Další svízel je, že on do brány už nechodí. Bylo by skvělé, kdybychom ho tady mohli mít jako personu, která může vhazovat čestné buly. To by bylo fantastické. Ale tím, že chceme udržet kvalitu hokeje, tak jsme se s Kubou bavili o tom, že chceme pozvat kluky, kteří jsou schopní hrát na nějaké úrovni. Musíme to udělat zajímavé nejen jmény, ale i ke koukání.

Jakub Voráček ve srandě říkal, že to bude Philadelphia versus New Jersey. Oslovujete i jiné hráče?

Mám další dvě jména, která si zatím nechám pro sebe. S jedním jsem hrál, s druhým ne. Oba ale hráli v NHL a jsou to vítězové Stanley Cupu. Oba přebývají v Evropě. Máme další hráče, které budeme dávkovat. A to i proto, že jsme ještě finalizovali celou událost a nechtěli jsme kontaktovat kluky s tím, že bychom je za čtrnáct dní museli odříkat s tím, že to padá. Teď to došlo do stavu, že s tím počítáme a můžeme zatlačit na kluky a oslovit jich více.

Byli už tihle kluci v Praze nebo Čechách třeba i jen za vámi na návštěvě?

Jason (Arnott) ne. S ním jsem se viděl naposledy tak před třemi lety. Ale komunikovali jsme spolu třikrát během posledních dvou měsíců. Scott Niedermayer tu byl. Scotty Gomez před dvěma lety trávil nějaký čas v Praze. Někteří tedy ano, jiní ne. Takže to pro ně může být lákadlo.

Hokej s výhledem na Hrad

O Praze se říká, že je to při mistrovství lákadlo pro spoustu hráčů. Platí to i při takové exhibici?

Doufám, že ano. Na mistrovství se těším, protože týmy budou opravdu kvalitní. Bude to skvělé porovnání. Pro nás fanoušky to bude atraktivní hokej. Věřím, že to tak bude i v prosinci. Tou dobou budou i adventní trhy. Budeme doufat, že atmosféra tomu přidá.

A jak to bude s českým výběrem?

S tím nebude problém. Když jsme v minulosti sledovali exhibice, tak kluci přijeli rádi. Věřím, že to bude výjimečné pod širým nebem s výhledem na Hrad. V Praze můžou strávit prodloužený víkend. Je to atraktivní nejen pro kluky z ciziny, ale i pro ty české. Budeme o tom komunikovat se Slávou (Lenerem). Budeme chtít oslovit hráče, kteří pro naši zem udělali hodně po hokejové stránce, kteří jsou zajímaví a budou tu chtít být. Věřím, že jich nebude málo.

Voráček vábí do Prahy Hartnella i Lindrose. Pivo na Staromáku je lákadlo, říká

Sám už jste zažil zápasy pod otevřeným nebem. Máte tak inspiraci, co by se dalo ještě zlepšit?

Když jsme hráli na Yankee stadionu, kvůli světlu se nám to tam protáhlo a hráli jsme asi o tři hodiny později. Bylo tam víc než dvacet stupňů pod nulou, takže pro diváky a fanoušky obrovská zima. To je jediné, o čem se musíme pobavit, aby tu bylo. Nevěřím, že taková zima bude, ale nikdy nevíte. Pro hráče už to není takové. Je potřeba, aby i fanoušci měli plán B.

Na druhou stranu je možné i teplo či déšť, což by pro led nebylo taky dobré.

Všichni, kteří se zapojili, dělají vše pro to, aby to tu bylo v té nejlepší kvalitě a se vším zázemím, které je běžné ve světě. Když jsme komunikovali s lidmi, kteří to tu postaví, říkali, že dovedou led udržet, i kdyby venku bylo plus 20 stupňů. Pokud bude sněžit, budeme mít pár kluků nebo pohledných holek, které budou jezdit s lopatami. Ale to je součást toho všeho. Je to show. Kuba taky zažil různé počasí. A vždy se to odehrálo. Jsou to vzpomínky, které nikdo nezapomene.

Za dveřmi je mistrovství světa. Jak se vám líbí hra národního týmu?

Je atraktivní. Občas sázejí na typologicky jiné hráče. To je správné. Hokej se vyvíjí. Uvidíme, jak to poskládají na mistrovství. Vypadá to, že přijede opravdu kvalita ve všech týmech. Ale vždy je to o herním projevu. Ten mají opravdu hezký a fanouškům se to líbí. Ale těším se i na turnaj v Brně. Jsem zvědavý. Český fanoušek musí být rád, protože uvidí kvalitní hokej a skvělé hokejisty.