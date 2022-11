Jak jste spokojený s úvodní čtvrtinou základní části v podání Komety?

Spokojený jsem, progres je vidět. Věci, které zavádíme, už jsou automatické a hráči nad nimi nemusí přemýšlet. Musíme ale zůstat i pokorní.

Zdá se, že tentokrát se podařilo trefit i do posil. Sedly si tak, jak si představujete?

S tím cílem jsme je brali. Je pravda, že někdy se to povede, někdy ne. Tady pomáhá, že všechno jsou to charakterově výborní kluci.

V nominaci na Karjalu je devět medailistů z MS. Nechybí ani kapitán Červenka

Poprvé od dob populárního brankáře Sasu Hoviho jste angažoval do brněnské Komety finské hráče, jde o Kima Strömberga s Tomim Sallinenem. Jak zapadli do kabiny?

Výborně, vidíte to i na ledě. Je skvělé, jak pracují, jací jsou to profíci a jak pracují i lidsky. Byl bych strašně rád, kdyby pokračovali v následující sezoně, ale to je samozřejmě otázka jednání.

Přitom na začátku sezony jste z úvodních pěti zápasů vydolovali jen pět bodů. Potom jste prý zasáhl do systému. Co se změnilo?

Zaprvé věci z šatny se nevynášejí. Důležité tehdy bylo, že se vrátili zranění kluci. Měli jsme taky hodně nemocných. To není výmluva na horší začátek, jen konstatování. Hlavní změnou opravdu bylo to, že se vrátili zranění.

Kaňkou je třízápasový distanc, který dodatečně za zákrok na karlovarského Martina Rohana obdržel nejlepší střelec Komety Luboš Horký. Zvažovali jste odvolání?

Ano, ale výsledek bychom stejně nezměnili, a tak jsme to nechali být.

Horký patří mezi nejlepší střelce extraligy, má reprezentační formu?

Určitě. (úsměv) Luboš je obrovský talent. Byla jen otázka času, kdy se to projeví. Všichni jsme šťastní za to, jak se mu daří. Je jen škoda, že teď dostal takový distanc.

S Kempným po MS už nejednal

Hodně emocí mezi fanoušky Komety vzbudil přestup vašeho bývalého obránce Michala Kempného do Sparty. Jednali jste s ním taky?

V prvé řadě je nutné říct, že jde o Michalovo rozhodnutí. Byli jsme s jeho agentem v kontaktu v březnu, potom už vůbec. Po mistrovství světa jsem s ním nemluvil. Je to jeho rozhodnutí a musíme ho respektovat.

Celkově do extraligy zamířilo i kvůli válce na Ukrajině spoustu předních českých hokejistů. Přijde vám letos soutěž kvalitnější?

Je třeba říct, že naše soutěž se neuvěřitelně podceňuje. Tím myslím, že sami sebe podceňujeme. Extraliga je dlouhodobě velmi kvalitní. Když se zeptáte agentů, kteří zastupují hráče, patříme mezi špičku už tím, jak platíme. Není to jen teď, když přišli další kvalitní hráči. Dlouhodobě pracujeme dobře na všech úrovních, ať jde o videoanalytiky, hlavní trenéry, asistenty trenérů a další. S našimi týmy by měly velké problémy kluby z jiných předních soutěží, ať už jde o švédskou, finskou, nebo švýcarskou.

V této sezoně se musíte potýkat s navyšováním cen energií. Jak velký problém je to pro Kometu?

Není to problém jen pro Kometu, budeme s tím teprve bojovat a budeme s tím bojovat všichni. Když si vezmete, že Teplárny Brno zdražily teplo ve městě o 112 procent… Platit tedy budeme víc nejen my za na naši arénu, ale všechna sportoviště v Brně, bude to obrovský problém i pro domácnosti. Musíme to nějak ustát, vyřešit. Je to ale problém všech, nejenom Komety.

Putinův přítel zase řádí. Ovečkina válka netrápí, v NHL míří za dalšími rekordy

Jakou pomocí je pro klub letní uzavření smlouvy s novým generálním partnerem, sázkovou kanceláří Betano?

Pro nás je jakýkoliv partner strašně důležitý. To, že naše obchodní a marketingové oddělení klubu dokázalo v takové složité době domluvit takového generálního partnera, je obrovská pomoc.

Před sezonou jste nevyloučil návrat na střídačku Komety, jak jste učinil v minulé sezoně. Blíží se?

Šlo o to, že jedna z dohod s Martinem Pešoutem (trenér Komety – pozn.red.) byla, že chce, abych chodil na tréninky a na střídačku i při zápasech, proto jsem to řekl. Ale 7. listopadu máme sraz s nároďákem a tam si ledu, a trénování užiju až dost…

Máte už v hlavě blížící se Karjala Cup?

Ano. Kari Jalonen (trenér české reprezentace – pozn. red.) za mnou minulý týden byl. Seděli jsme nad sestavou a měli na telefonu Martina Erata, takže jasno máme, samozřejmě ještě může nastat změna, když se nedejbože někdo zraní.

Výkonný výbor Českého hokeje rozhodl o zákazu nominace hráčů, kteří podepsali novou smlouvu v KHL. Jak vy se díváte na situaci těchto hráčů?

Nebudu se k tomu vyjadřovat. Je každého věc, kde podepíše smlouvu, a tím bych to uzavřel.

Fin má o českých hráčích přehled

V reprezentaci načínáte svou druhou sezonu, jak se cítíte na střídačce národního týmu?

Jako vždy, když jsem na střídačce, takže výborně. Skvěle funguje spolupráce s Karim. Často si voláme a potkáváme se.

V čem díky finskému kouči obohacení pro český hokej a pro vás osobně?

O mně se nebavme, jde tu o český hokej. Kari má jiný náhled. To je to, co jsem od něj přesně čekal, když jsem ho doporučoval. Jde o ten pohled zvenčí. Neříkám, že se musíme orientovat na Švédsko, Finsko, Kanadu, musíme si zachovat vlastní identitu… Pohled zvenčí je ale strašně důležitý. Nepamatuju si, že by nějaký reprezentační trenér tolik cestoval po jednotlivých klubech a jednal s manažery jako Kari. Má neskutečný přehled o českých hráčích.

Co říkáte na změnu na postu generálního manažera reprezentace, kdy po dobrovolném odchodu Petra Nedvěda nastoupili na jeho místo Martin Havlát s Markem Židlickým?

Přijal jsme to jako fakt. Petr se rozhodl, jak se rozhodl. Jsem rád, jak to Lojza Hadamczik (šéf hokejového svazu – pozn.red.) vyřešil. Že na tom postu opět máme bývalé špičkové hráče z NHL a národního týmu. Martin je mimochodem zase z Brna. Může to fungovat velmi dobře jako za časů Petra.

Válka? Ničeho jsem si nevšiml, chválí si Kanaďan angažmá v Rusku. Fanoušci zuří

Na konci září jste uspěl v komunálních volbách do zastupitelstva města Brna, kam jste se dostal s druhým největším ziskem hlasů po primátorce Markétě Vaňkové. Co říkáte na tento výsledek?

Nemám na to ani co říct, je to obrovský závazek. Nepočítal jsem s tím. Jde mi hlavně o podporu a posun sportu, hlavně mládežnického. Abychom podporovali růst infrastruktury a dál pomáhali mládeži. To je klíč ke všemu, myslím si, že mám tomu co dát. Za hlasy moc děkuju, vážím si toho a doufám, že nikoho nezklamu.

Máte vůbec nějaký volný čas?

Musím ho mít. (úsměv) Kdybych neměl čas pro sebe, nemohl bych to vydržet. Věřím, že to, co dělám, má smysl, a proto se musím starat i o sebe.