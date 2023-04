České hokejistky porazily ve čtvrtfinále mistrovství světa v kanadském Bramptonu 2:1 Finsko a stejně jako před rokem, kdy získaly poprvé v historii bronzové medaile, postoupily do semifinále.

Radost českých hokejistek. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Roman Dušek

Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové rozhodly o své výhře ve druhé třetině, kdy se v rozmezí 49 sekund trefily Natálie Mlýnková a Kateřina Mrázová. Velmi dobrý výkon podala brankářka Blanka Škodová, která si připsala 41 úspěšných zákroků.

„Je to úžasný pocit. Finsko je velmi těžký soupeř,“ radovala se Mlýnková po utkání. „Musíme je ocenit, jsou opravdu rychlé. Skutečnost, že jsme je mohly porazit a dokázat, že loni to nebylo jen překvapení, pro nás hodně znamená a dodává nám to sebevědomí. A když hraješ sebevědomě, je to mnohem zábavnější,“ podotkla jedenadvacetiletá útočnice na webu Mezinárodní hokejové federace.

Žena za mikrofonem. Vymětalíková komentovala hokej, sklidila chválu i nadávky

„Velká pochvala pro Blanku (Škodovou). Dnes to zavřela a my jsme to potřebovaly. Celých 60 minut byla klidná a nám to hodně pomohlo. Několikrát už jsme si myslela, že puk jde do branky, a najednou to Blanka nějak zastavila. Máme velké štěstí, že ji tady máme,“ ocenila Mlýnková výkon Škodové, která zatím na MS skvěle zastupuje zraněnou reprezentační jedničku z minulých sezon Kláru Peslarovou.

Stejně jako před rokem

Češky tak stejně jako před rokem porazily Finky ve čtvrtfinále, postoupily do bojů o medaile a zajistily si i pro příští MS start v elitní skupině A. Semifinále je čeká v sobotu.

Česko - Finsko 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)



Branky a nahrávky: 27. Mlýnková (Křízová, Mrázová), 28. Mrázová (Tejralová, Čajanová) - 16. Vainikkaová (Tulusová, Laitinenová). Rozhodčí: Rapinová (USA), Lieffersová - Toddová (obě Kan.), Hammarová (Švéd.). Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 1034.



ČR: Škodová - Lásková, Pejšová, Čajanová, Tejralová, Trnková, Jandusíková - Mlýnková, Mrázová, Šapovalivová - Vanišová, Pejzlová, Křízová - Neubauerová, Přibylová, Hymlárová - Plosová, Mills, Pištěková - Pátková. Trenérka: Carla MacLeodová.