VIDEO: Si zase ožratý… České hokejistky rozjely v kabině mejdan, slavil i Jágr

Zní to neuvěřitelně. Není to tak dávno, co byly zralé na padáka. V roce 2017 skončily české hokejistky na světovém šampionátu až osmé a od sestupu je zachránilo jen rozšíření elitní divize. O pět let později hrají o medaile. Češky jsou mezi čtyřmi nejlepšími týmy na světě.

Radost českých hokejistek. | Foto: Deník/Roman Dušek