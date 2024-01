Kromě toho hraje Chladová také extraligu žen v Příbrami. O nominaci na světový turnaj ve Švýcarsku bojovala do poslední chvíle. „O své nominaci jsem se dozvěděla až během zveřejnění konečné soupisky. Měla jsem z toho ohromnou radost,“ netají šestnáctiletá hokejistka.

Češky na MS U18

Finsko 2:3, Kanada 1:8, Německo 6:1, Švédsko 4:2, Kanada 4:2, USA 1:5

Do statistik šampionátu se Chladová zapsala dvěma asistencemi. Do zápasů se prosazovala pozvolna: „Hrála jsem ve třetí nebo čtvrté lajně. Nechodily jsme na přesilovky či oslabení, takže tolik času jsem nedostávala.“

Po dvou porážkách ve skupině (s Finskem 2:3, s Kanadou 1:8) přišlo na řadu první klíčové utkání. Proti Německu musely Češky vyhrát, aby si zahrály o medaile.

To se povedlo. Chladová se na vítězství 6:1 podílela jednou asistencí. „Na psychiku to bylo trošku náročnější, ale utkání jsme zvládly,“ ohlíží se za turnajem.

Ve čtvrtfinále čekaly nepříjemné Švédky („Výhra nad nimi byla velkým úspěchem.“) a po jejich skalpu potom v semifinále silné Kanaďanky.

V tomto utkání se doslova psala historie českého ženského hokeje. Výhra 4:2 byla prvním skalpem Kanady v historii. Přitom se nerodila lehce. Češky vedly v utkání 2:0, soupeřky ale skóre vyrovnaly.

V té chvíli asi nikdo o postupu zámořské reprezentace do finále nepochyboval. „Vyrovnání nás chvilku zaskočilo. Jakmile daly ty dva góly, trošku víc se rozjely. Všechno rozhodla naše třetí branka. Potom už byl zápas zase náš,“ popsala semifinálový duel Chladová, která se na překvapivém výsledku podílela další svojí asistencí na turnaji.

Skvělá kvalita

V souboji o zlato čekal druhý zámořský celek. V přípravě Češky Ameriku zdolaly 4:3 na nájezdy. V dlouho vyrovnaném finále zlomily Američanky stav 2:1 na konečných 5:1 až v závěrečné fázi střetnutí. „My jsme ve finále nehrály vůbec náš hokej. Z našeho pohledu to byl takový divný zápas,“ přiznala Chladová. „Možná trošku hrála roli „obava“ z velkého úspěchu. Ale také jsme je možná poněkud po semifinálové výhře podcenily. Prostě finále nám nevyšlo.“

Po utkání tak české hráčky chvilku vstřebávaly zklamání z porážky. Ale ze zisku stříbrné medaile a vydařeného šampionátu se nyní zpětně všechny oprávněně těší. „Byl to pro mě samozřejmě zatím životní turnaj. Prostě mistrovství světa. Je to nejvyšší turnaj celé sezóny a musím přiznat, že to celé bylo naprosto skvělé,“ vypráví nadšeně Chladová. „Oproti naší extralize měl pochopitelně lepší úroveň. Nastupovaly tam holky, které se hokeji věnují aktivně. Žádné paní, které si jdou jen tak zahrát. Prostě úplně jiná úroveň a skvělá kvalita.“

Letošní sezóna sice ještě nekončí, ale s medailovým vrcholem v zádech má už teď nálepku velmi úspěšná. „Letos už vlastně jen dohraji dorosteneckou regionální ligu. Nevím, zda ještě nebude nějaká akce s reprezentační osmnáctkou, ale spíš asi ne. Maximálně nějaký přátelák,“ uvedla Chladová.

Pokud jde o nejbližší plány, zatím se v životě stříbrné hokejistky nic měnit nebude. V delším horizontu by si ale světelská hráčka ráda vyzkoušela lepší hokej. „Co nejdéle bych chtěla hrát v Česku s klukama. Až potom nebudu moci s nimi hrát, ráda bych odešla někam do ciziny. Například do Finska,“ prozrazuje. „Nejlepší holky chodí často do Ameriky nebo Kanady, ale to je až moc daleko. Lepší je podle mého jít do Finska nebo do Švédska,“ vysvětluje svojí volbu.

K přestupu na sever Evropy by se mohla odrazit třeba na příštím mistrovství světa osmnáctiletých. Při své případné účasti by ráda překonala letošní výsledek. „Doufám, že tam už urveme zlatou medaili,“ usmívá se Madlen Chladová.