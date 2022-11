Češi udělali velký krok za třemi body ve druhém dějství, které vyhráli 2:0. Vítězný debut v národním mužstvu prožili sparťané obránce Martin Jandus a útočník David Vitouch.

Závěrečný duel Čechů se Švýcary, kteří dnes podlehli Švédsku 2:3 v prodloužení, ale v prvním utkání zdolali Finy 3:2 po nájezdech, začne v neděli v 11:30 SEČ.

Favorizovaní Finové začali aktivněji a už ve druhé minutě mohli jít do vedení po šanci, kterou měl Pyyhtiä. Gólman Will, jenž nahradil oproti úvodními duelu na jihu Čech Langhamera, byl však pozorný. V osmé minutě dali úvodní gól Češi, když Zdráhal prohodil kotouč na Smejkala, který se dostal za obranu Seveřanů a zblízka překonal Westerholma.

V 11. minutě však dostal od hostující čtveřice na oslabení příliš volného prostoru Turkulainen, najel si do pozice na kruhu a přesnou ranou pod horní tyč překonal Willa. Jen chvilku nato navíc fauloval Mašín. V přesilovce pálil nebezpečně Saarijärvi, krátce nato zakončoval dorážkou z úhlu do odkryté branky Lehterä, ale Will se stihl přesunout.

Využitá česká přesilovka

Dění ve druhé části rozproudila ve 24. minutě Melartova rána, která skončila na horní tyčce. Vzápětí na druhé straně nevyužil šanci Zachar. Finové pak hráli přesilovku, kterou však zkrátil faulem Lehterä. A musel ještě o to více zpytovat svědomí, když Lenc poslal v následné početní výhodě hosty do vedení. Po několika Chlapíkových ranách z kruhu se Lenc stihl před brankovištěm otočit čelem k brance a prostřelil Westerholma mezi betony.

Nedlouho poté se Finové provinili proti pravidlům znovu. Povedenou ránu z první vyslal na finskou branku znovu Chlapík, Westerholm ho však vychytal. V končící 32. minutě nebyl daleko od navýšení náskoku na brankovišti operující Zohorna. Přesně po odehrání 35 minut už se Češi dočkali zvýšení náskoku, když kousek za kruhy napřáhl Dvořák a trefil přesně.

Finové se mohli vrátit do hry v následné přesilovce, jenže Will byl proti.

Domácí naděje trvala krátce

Hned zkraje třetího dějství nemířil ze slibné pozice přesně Holík, ale v 48. minutě předvedl povedený bekhendový blafák osamocený Špaček a zvýšil už na 4:1. Šance Finů pak ještě oživil další využitou přesilovkou Antonen, jenž se trefil z kruhu ranou bez přípravy na Willovu lapačku. Domácí naděje však trvala jen velmi krátce, neboť v 52. minutě vrátil českému výběru tříbrankové vedení svým druhým gólem Lenc.

Finsko - Česko 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)



Branky a nahrávky: 11. Turkulainen (M. Lehtonen, Karjalainen), 52. Antonen (Saarijärvi, Lehterä) - 8. Smejkal (P. Zdráhal, L. Zábranský ml.), 28. Lenc (M. Špaček, Kodýtek), 35. T. Dvořák (Košťálek, H. Zohorna), 48. M. Špaček (Lenc, Chlapík), 52. Lenc (Chlapík, M. Špaček). Rozhodčí: Harnebring, Magnusson (oba Švéd.) - Nikulainen, Thomann (oba Fin.). Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváci: 8168.



Finsko: Westerholm - Saarijärvi, Melart, Riikola, M. Lehtonen, Seppälä, Vittasmäki, Friman, Kivistö - Merelä, Lehterä, Innala - Karjalainen, Suomela, Pyyhtiä - Turkulainen, Räsänen, Liukas - Antonen, Lammikko, Turunen. Trenér: Jukka Jalonen.



Česko: Will - Košťálek, T. Dvořák, Kundrátek, Mašín, L. Zábranský ml., Sklenička, M. Jandus, Němeček - Chlapík, M. Špaček, Lenc - H. Zohorna, Holík, Červenka - P. Zdráhal, Kodýtek, Smejkal - Zachar, D. Vitouch, O. Beránek. Trenér: Kari Jalonen.