Hokejisty St. Louis dělí jediná výhra od zisku prvního Stanley Cupu. V pátém utkání finále play off NHL zvítězili těsně v Bostonu 2:1 a druhým triumfem po sobě obrátili sérii z 1:2 na 3:2. Mečbol Blues zařídili vítězným gólem David Perron a brankou a nahrávkou Ryan O\'Reilly. Čeští útočníci poražených Bruins David Krejčí a David Pastrňák nebodovali.

Střela z hokejky hráče St. Louis Blues Davida Perrona (není na snímku) končí za zády brankáře Bostonu Bruins Tuukka Raska (vpravo).

Trenér Bostonu Bruce Cassidy se rozhodl hrát na sedm obránců a do sestavy zařadil Stevena Kampfera. Třetí zápas po sobě vynechal kvůli zranění jiný bek Bruins Matt Grzelcyk. Naopak slovenský kapitán Zdeno Chára, který v minulém duelu po zásahu pukem do obličeje zřejmě utrpěl zlomeninu čelisti, naskočil do hry s celoobličejovým krytem.