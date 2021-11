České hokejistky deklasovaly v kvalifikaci o účast na olympijských hrách v Pekingu Polsko 16:0 a vyhrály i druhý zápas skupiny v Chomutově. Hattrickem se pod úspěch podepsala Noemi Neubauerová, šest bodů za dvě branky a čtyři asistenci si připsala Kateřina Mrázová a pět gólových přihrávek nasbírala Aneta Tejralová. O historický postup na olympiádu se Češky utkají v neděli s Maďarskem, do Číny postoupí pouze vítěz skupiny.

České hokejistky v druhém utkání olympijské kvalifikace v Chomutově rozdrtily Polky. | Foto: Deník/Roman Dušek

"Hrály jsme týmově, podporovaly jsme se na puku a dělaly to, co nám trenér říkal. Hrály jsme podle našeho playbooku," řekla Klára Hymlárová České televizi. "Je jedno, kdo dá góly. My nehrajeme na to, zda dá někdo hattrick nebo pět gólů. Pro nás je důležité, že jsme dvakrát vyhrály a teď se budeme soustředit na Maďarky," dodala útočnice, která vstřelila dvě branky a připsala si dvě asistence.