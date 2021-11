/FOTOGALERIE/ České hokejistky vstoupily vítězně do kvalifikačního turnaje o postup na olympijské hry v Pekingu, v Chomutově porazily Norsko 3:1. Gólem a asistencí se na výhře favorizovaného domácího výběru podílela Daniela Pejšová, další branky přidaly Alena Mills a Aneta Lédlová.

Zápas Česko - Norsko. | Foto: Roman Dušek

"S dnešním výkonem jsme maximálně spokojení. Bylo to velice těžké, byli jsme nervózní, byli jsme pod tlakem a bylo vidět, že hrajeme doma. Holky ale hrály tak, jak jsme si řekli a dotáhly to do konce. Byl to ale velice těžký zápas," řekl trenér Tomáš Pacina České televizi.