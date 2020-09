Jenže zatím se zdá, že za každým kopcem vyroste další, ještě strmější. „Některé věci prostě nejsme schopni ovlivnit,“ posteskl si šéf hokejového svazu Tomáš Král po mimořádné valné hromadě APK. Kluby rokovaly o tom, zda za stávajících omezení (maximálně 1000 diváků na zimáku) má vůbec smysl pokračovat v soutěži. Nebylo by lepší dát si pauzu?

Hnilička slíbil peníze

Nakonec převážil opačný názor. „Kluby se domluvily jednoznačně. Když to shrnu: jede se podle rozpisu extraligy, to znamená, že zápasy se neuskuteční pouze v případě, že by někdo byl v karanténě,“ informoval Král. Když došlo na hlasování, proti prý byl jediný klub. „Jednání proběhlo ve velmi pracovním, přátelském a věcném duchu,“ pochvaloval si Král.

Ve hře byly ještě dvě varianty. Buď extraligu úplně přerušit a počkat celých 14 dní, kdy mají přísnější regule platit, nebo nechat hrát jen ty týmy, které hrát chtějí. Ostatní duely by se odkládaly. Například zástupci Plzně a Karlových Varů dali během středy jasně najevo, že s nejnovějšími omezeními nesouhlasí, soutěž však nakonec poběží (či spíše poklopýtá) dál.

Na zasedání APK přišel také šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička a informoval zástupce extraligy, že rozhodování o finančních náhradách pro hokejové kluby jde do finální fáze a je na dobré cestě. „Rozptýlil některé obavy,“ komentoval Král Hniličkovo vystoupení, které prý některé účastníky pomohlo přesvědčit, aby hlasovali pro pokračování soutěže.

Zmatek v kalendáři

Ta přesto neběží hladce. V prvních dvou kolech byly odloženy čtyři mače, pátý plánovaný zápas se neuskutečnil včera v Karlových Varech (měla tam hrát Sparta, ale domácí celek ohlásil podezření na covid-19). Mužstva Komety Brno a Vítkovic v nové sezoně ještě nestihla odehrát jediné utkání, protože jsou stále v karanténě.

„Vítkovice se za dva tři dny vrátí do tréninkového procesu, Kometa o den později. Bude se to pomalu vracet, i když teď zase možná přibudou Vary. Já věřím, že se situací si v tomto rozsahu ještě umíme velmi dobře poradit,“ řekl včera ředitel extraligy Josef Řezníček.

Kalendář se mu ovšem poněkud šmodrchá. Zápasy se odkládají, překládají, vyměňují. Třeba Litvínov neodehrál nic z prvních dvou kol, ale už má za sebou duely 11. a 20. kola. A bude hůř. „Stále hledáme mezery v termínech,“ hlásí Řezníček.