GLOSA: Pardubice jako Slavia? Dědek vytáhl do boje za spravedlnost v Lize mistrů

Pachuť. Slovo, které se pojí s prvním čtvrtfinálovým zápasem Ligy mistrů mezi Pardubicemi a finskou Raumou. Pachuť zanechal jak výkon pardubických hokejistů, tak i rozhodčích. Ale má to ještě jednu souvislost. Zámečníci, jak se říká celku Lukko Rauma, se měli provinit proti pravidlům v uvádění soupisky. Petr Dědek byl rozčilený. Čeřil vodu, jako to dělá často v extraligových končinách. Otázkou je, zda se to na evropské scéně vyplatí.

Sestřih zápasu Dynama Pardubice s Lukko Rauma, který se stal předmětem zájmu nejen v České republice, ale také v jiných zemích světa. | Video: Youtube/Hockey Champions League