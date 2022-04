Týden v NHL: Palát zpátky ve formě, pocta pro Kašeho a Carolina bez gólmanů

V brance českého týmu Špunara nahradil Schnattinger a do útoku se po zranění vrátil Rymon. Hned v úvodu zahrozil Kulich, který byl po základních skupinách se šesti góly ze tří utkání nejlepším střelcem turnaje. Přesně po dvou minutách hry otevřel skóre Soukup; po Plosově přihrávce projel před Beglieriho a překonal jej mezi betony.

Petrův tým se ubránil při Polákově vyloučení a oslabení zkrátil faulem Terraneo, který Češi potrestali gólem v přesilovce. Kulich ještě trefil horní tyč, ale v čase 8:18 tečoval Hamarovu střelu od modré čáry Šapovaliv. Za 122 sekund překonal Beglieriho z pozice mezi kruhy po Barešově asistenci Becher a do švýcarského brankoviště se postavil Uberti. Inkasoval poprvé v 16. minutě. Slavíček se sice po Polákově střele k dorážce ideálně nedostal, ale gól si připsal poté, co si puk do vlastní branky srazil Füllemann.

Kulich je v čele produktivity

Češi, kteří v první třetině přestříleli soupeře 16:1, po 92 vteřinách druhé části potrestali Liechtiho vyloučení. Melovského přihrávku proměnil z pravého kruhu Slavíček a mohl si tentokrát vychutnat plnohodnotnou trefu. V 25. minutě projel před švýcarského gólman Kulich, trefil se mu nad vyrážečku a rozšířil svou gólovou bilanci na turnaji.

Zmar Švýcarů dokumentoval Reinhard; poté, co se dostal do úniku, mu puk před zakončením uskočil z čepele. V 36. minutě se naopak po Polákově přihrávce v přečíslení zapsal podruhé v utkání mezi střelce Soukup.

Dědek: Jen blázen by nechtěl ke sto letům titul. Udělat ho, tak jsme nesmrtelní

Švýcaři v druhé třetině neohrozili Schnattingera vůbec a celkově byl poměr střel 36:8. Českému gólmanovi nepokazil čisté konto v ojedinělé šanci Fiebiger. Ve 46. minutě při vyloučení Pauliho našel Bareš Kulicha a ten si polepšil na osm branek a deset bodů, čímž v čele produktivity MS předstihl spoluhráče Šalého. Ten bilanci 1+7 nerozšířil.