Pro Gulaše, jenž měl být jedním z nejzkušenějších hráčů mužstva, jsou zdravotní problémy komplikací v boji o místo v olympijském výběru pro hry v Pekingu. Jak avizovali Pešán s generálním manažerem Petrem Nedvědem, pětatřicetiletý kanonýr je jedním z těch hráčů, kteří mají o místo bojovat.

Gulaš, jehož v minulosti připravila o několik velkých akcí smůla v podobě zdravotních komplikací, byl v reprezentaci poprvé od prosince 2019. Před únorovou olympiádou čeká národní mužstvo po Karjale už jen jediný turnaj - prosincový Channel One Cup v Rusku.

"Milan nedorazil ze zdravotních důvodů a uvidíme, zda se s Petrem Nedvědem rozhodneme ho nominovat ten příští turnaj Channel One Cup, abychom si splnili předsevzetí, že ho chceme vidět v ostrém turnaji. Ale to bych teď předjímal. Teď nedorazil, uvidíme, jak to bude příště," řekl novinářům Pešán.

Pětadvacetiletý Pýcha má na kontě dva reprezentační starty z minulé sezony, v nichž si připsal premiérovou branku i asistenci. V této extraligové sezoně nastoupil do všech 22 zápasů Mladé Boleslavi a zaznamenal sedm bodů za gól a šest nahrávek.

Jeřábek se připojí těsně před odletem

Reprezentace se sešla v pondělí v Praze. Dočasně chyběl obránce Jakub Jeřábek, k výběru by se měl připojit před úterním odletem na sever Evropy. Jeřábek, jenž patří k nejzkušenějším hráčům týmu pro Karjalu, má ještě dnes klubové povinnosti v Kontinentální lize, neboť Spartak Moskva čeká zápas proti Novosibirsku. Následně se třicetiletý bek se zkušenostmi z NHL přesune do Čech.

"Kuba Jeřábek by se k nám měl připojit během zítřka, ale určitě se nezúčastní dopoledního tréninku. Podle toho, jak bude vše probíhat při odbavení a se vším okolo, za námi buď ještě dorazí, nebo se potkáme až na letišti před naším odletem do Švédska," uvedl tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Pešánův tým vstoupí do prvního dílu Euro Hockey Tour ve středu 10. listopadu v 19:00 v Linköpingu proti Švédsku. O tři dny později se v Helsinkách utká od 17:00 s Finskem. V neděli 14. listopadu uzavře vystoupení na Karjale od 12:30 duelem s Ruskem.