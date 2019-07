Ostravský klub to v pondělí odpoledne oznámil na svém webu.

„Naše cesty se rozcházejí, ale ve zcela korektním duchu, na kterém stojí také naše vzájemná dohoda. Rosťovi, bývalému kapitánovi, děkujeme za odvedené služby a přejeme mu hodně štěstí do další kariéry, ať už bude pokračovat v zahraničí nebo v Česku,“ uvedl na adresu hráče se zkušenostmi z NHL majitel Aleš Pavlík.

Odchod bronzového medailisty z olympiády v Turíně (2006) nebo mistrovství světa dvacítek (2005) je pro Vítkovice již desátým během letní přestávky. Kádr už dříve opustili brankář Patrik Bartošák, obránci Josef Hrabal s Jaroslavem Mrázkem a útočníci Jakub Lev, Michal Poletín, Lukáš Kucsera, David Květoň, Radoslav Tybor a Roman Szturc. Jako náhrady trenéři Jakub Petr s Pavlem Trnkou přivedli do branky Miroslava Svobodu, do obrany Martina Bodáka s Davidem Kvasničkou a do ofenzivy Robertse Bukartse, Nicolase Werbika a Erika Němce.

Nyní se Ostravané připravují individuálně, sejdou se až v pondělí 29. července při první společné přípravě na ledě. V srpnu pak Vítkovice čeká herní soustředění ve Švýcarsku.