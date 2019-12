„S bráchou jsme se nepotkali u stromečku sedm let. Až do loňska, kdy jsem 21. prosince skončil v Rusku a 25. jsem odlétal do Švédska. Štědrý den nám ale vyšel, takže všichni byli spokojení, byť s tím nikdo nepočítal,“ usmívá se šestadvacetiletý Matěj, jehož svátky letos ovlivní účast Třince na Spenler Cupu v Davosu.

„Proto se s rodinou sejdeme už dnes,“ ujasnil. „Samozřejmě vždy bychom byli rádi o Vánocích i s bráchou, ale hokejový život je neúprosný. Je to o tom, zvyknout si,“ líčí mladší Šimon Stránský z Vítkovic.

Matěji, vzpomínáte si na první Vánoce mimo domov?

Matěj: Jasně. Musím přiznat, že mi tehdy bylo hodně smutno, nebylo to lehké, protože odmalička jsem byl doma, a najednou někde úplně pryč. První dva tři roky v juniorce obecně byly těžké. Chtělo se mi domů, mrzelo mě, že nemůžu být v Česku. Potom když už jsem byl na farmě, tak jsem je trávil s přítelkyní, takže jsem sám nebyl. To bylo fajn. Teď už to nežereme. Holt hokej je takový a musíte tomu osobní život podřídit. Až jednou skončím, tak si Vánoc užiju dost.

Šimon: Už uplynula celkem dlouhá doba, takže si myslím, že jsme si na to zvykli, že je netrávíme spolu. Vždycky jsme si na Vánoce zavolali, navíc jsme velcí, takže to už tak neprožíváme. Možná rodičům to bylo líto, ale je to stejné jako u nás – musíte si zvyknout. I já jsem Vánoce trávil jinde, když jsem byl na mistrovství světa dvacítek. Je to sice zvláštní, ale prostě to k hokeji patří. Člověk si musí říct, že Vánoc bude ještě hodně.

Matěj: Máme tradici, že se sejdeme u babičky, a mě mrzelo, že já tam nebyl. Ale předloni v Rusku jsem zažil dokonce i extrém, že jsme ve Vladivostoku hráli 24. prosince. To byly takové Vánoce, že jsem si to ani neměl šanci užít.

Jak Vánoce, Matěji, vnímáte teď, když jste otcem?

Matěj: Jinak. Samozřejmě se vždy těším na to, jak bude mít dcera dětskou radost z dárků a tradic, a to i přesto, že ještě nemá ani dva roky, nevnímá to naplno, ale do budoucna jsem natěšený. Pamatuju si, když jsem se díval na videa z doby, kdy jsme sami byli malí, jakou jsme měli radost, zrovna dětská je hodně upřímná, takže věřím, že to bude i v případě dcery.

Šimon: Já to mám podobné, i když jsem „jen“ strejda. Je to vždy o tom, najít dárek, který by se jí mohl líbit, což ale musím říct, že mě baví. Těším se postupem času na její reakce, teď to ještě bude o tom dívat se, jak zuřivě trhá při rozbalování ten papír.

Jak to máte s nakupováním dárků? Je to vaše oblíbená činnost, nebo naopak?

Matěj: Já se většinou ptám na to, co kdo chce. Překvapení mi moc nejde, takže radši se zeptám, abych koupil něco užitečného než nějakou blbost. Tím je to pro mě celkem jednoduché a nestrávím v obchodě tolik času. Pokud jde o hektické nákupy, tak to nevím. Minulý týden jsem byl v Karolině, a když jsem viděl, kolik je tam lidí, řekl jsem si, že do tohoto nepůjdu.

Šimon: Taky se ptám. Problém jen nastává, když každý řekne, že nic nechce. Pak je to složitější. Ale nakonec se vždy něco najde, něco vybere. Musím říct, že vždycky jsem dárky kupoval na poslední chvíli, ale letos je mám poprvé už dávno zařízené. Asi to bylo i tím, že to byly snadné dárky. Nikdo nechtěl nic extra. Proto jsem rád, že to mám z krku a nemusím se stresovat.

Matěj: Když jsem byl v Americe, ještě jsem 23., nebo i dopoledne 24. prosince běhal po obchodech. Tím, že jsem dlouho nebyl doma, tak s rodiči jsem se domluvil, že buď jim něco koupím opožděně, nebo na něco dám peníze. Proto jsem řešil jen manželku. Ale taky mám teď vše hotovo.

Člověk by očekával, že jste jako mladí dostávali hlavně hokejové dárky. Je to pravda?

Matěj: Právě že ani ne. Možná když jsme byli menší, ale jinak už byla sezona rozběhnutá, že výstroj jsme o svátcích měli kompletní a nic nebylo třeba. Abych pravdu řekl, tak si ani moc nevybavuju, co jsem dostával. Jen si pamatuju počítač nebo playstation.

Obdrželi jste i kuriózní dárek?

Šimon: (zamýšlí se) Popravdě si nevybavuju.

Matěj: Já jo. Trochu humorné bylo, když nám babička dávala už potřetí stejnou knížku. (pousměje se) Pak jsem za ní přišel a říkám jí, že už ji od ní mám. „Aha, já myslela, že jsem ji předtím pořídila taťkovi.“ To si je pak měníme za jiné.

A co jste dávali jeden druhému?

Matěj: Dlouho nic, vždycky jsem řekl rodičům, aby bráchovi něco koupili. To bylo v době, kdy byl menší a já nebyl doma. Pak jsem mu něco přivezl po sezoně, třeba oblečení. Teď už je to takové, jak jsme říkali na začátku. Promluvíme si, co druhý chce, případně si dáme peníze. Na překvapení si moc nepotrpíme.

Šimon: To je fakt, nepotrpíme. Ono je lepší se zeptat než vymýšlet něco přes manželku nebo jiné členy rodiny.

Matěj: Ale ne každý to asi tak dělá. Třeba loni jsem dostal od manželky pípu. To jsem nečekal, ale měl jsem z toho radost, protože to se vždy hodí. Na léto, na zahradu, při posezení. Přitom jsem ženě vůbec neříkal, že bych ji chtěl. To mě překvapilo.

Klid a pohoda u vás tedy neplatí, rodina pohromadě také ne, takže co ve vás slovo „Vánoce“ evokuje?

Matěj: Program zápasů i tréninků je nabitý, ale i tak si člověk pohodu a klid doma umí udělat. Čas na procházku po městě, na náměstí na trhy a podobně, si najdu. Vánoce mám rád, těším se na pohádky, pečené cukroví a klasické tradice. Svátky si vždy užívám.

Působil jste i v Rusku, ve Švédsku, v Severní Americe. Podřizoval jste se tamním zvyklostem, nebo jste si to dělal české?

Matěj: Většinou české. Jen jeden rok, když jsem byl v juniorce v Kanadě, jsem si udělal kanadské Vánoce, že jsme si dárky dávali až pětadvacátého ráno. To se mi ale nelíbilo, nechtělo se mi brzy vstávat. Preferuji naši klasiku předat si čtyřiadvacátého večer. A pak si druhý den přispat. (úsměv)

Šimon: Jak říká brácha, naše české Vánoce mají super atmosféru, k tomu také cukroví a pohádky. To vše k těm našim svátkům patří, těžko si je bez tohoto představit. To si užívám, i když člověk ví, že musí přemýšlet i nad hokejem.

Jaké pohádky rádi sledujete?

Šimon: S čerty nejsou žerty…

Matěj: U mě taky.

Šimon: Nebo Tři oříšky…

Matěj: Tu zrovna nemusím, protože to hrají dokola na každé Vánoce, takže se rád podívám na něco jiného. Ze zahraničí třeba filmy jako Grinch nebo Sám doma. To určitě k Vánocům patří.

Stejně jako historky. Vybaví se vám nějaká?

Matěj: Rád vzpomínám, když brácha věřil v Ježíška, chodil se koukat do okna, jestli neletí a přitom za jeho zády se přenášely dárky pod stromeček. (směje se) To si asi budu pamatovat do konce života.

Šimon: Pamatuju si, když mi Matěj řekl, že Ježíšek neexistuje. Bylo mi pět šest, člověk se na něj těšil, a najednou… No, nevěřil jsem mu, bylo to zklamání, ale asi jsem neměl roky, abych to pochopil.

V té době ještě byly zimy na to, aby zamrzaly rybníky, chodili jste i na přírodní led?

Matěj: Jasně, chodili jsme na Odru. Teď máme led v Porubě. Vždy si přijde zabruslit několik rodin s dětmi, také naše mamka nebo manželka, my si s bráchou, taťkové, Patrik Zdráhal, bratranec Mikuláš Rimmel hrajeme hokej tři na tři. Pak jdeme domů pomalu chystat večeři. Už to tak funguje asi čtyři roky.

Šimon: To je dobrá tradice. Kdysi jsme měli u baráku betonové hřiště a taťka vždycky po práci trávil čas tím, že nám na něj stříkal vodu. Ta zamrzla a potom se tam sešlo na hokej celé sídliště. Led pod barákem. To je fajn vzpomínka, to neměl jen tak někdo.

Matěj: Jo, to si pamatuju. Měli jsme partu, v létě jsme hráli normálně na betoně a v zimě se právě udělal led a valili jsme to. Někdo jen tak v botách, jiní na bruslích.

Zmínili jste tradice, dodržujete obvyklé, nebo máte vlastní?

Matěj: Nic netradičního nemám. Kapr ve vaně, šupiny do peněženky, tohle jsme dělali a bylo to super. Teď už to moc nepraktikuji, ale u babičky se to dělávalo.

Šimon: Kdysi jsem držel půst, abych viděl zlaté prasátko, ale teď už bych to nevydržel.

Co u vás letí – kapr, nebo řízek?

Matěj: Řízek.

Šimon: Já jedl vždy kapra, možná to letos změním.

Matěj: Mně kapr chutná, ale nerad čekám, až se to obere. Navíc ostatní zdržovali kvůli dárkům.

Jste profesionální sportovci, jak odoláváte přejídání se?

Matěj: Tím, že jsem tady byl loni po sedmi letech, tak se tomu jinak vždy vyhýbám. V Americe na cukroví moc nejsou, doma ho sice manželka dělá, ale já na to úplně nejsem. Občas si pár kousků dám, ale určitě u toho nesedím celý večer, takže to zvládám v pohodě. Ano, horší by to bylo, kdybychom šli k babičkám. Tam je vždy plno jídla a na váze by se to 27. prosince asi odrazilo.

Šimon: Já si cukroví dám, ale není to tak, že bych se na to celý rok těšil a pak ho jedl moc. Celkově tomu odolávám. Navíc máme i přes svátky tréninky, takže se člověk udržuje.

Matěj: V juniorce bylo týden volno a pak se vážilo, takže se to hlídalo. Ale většinou to není problém, jsme profesionálové a měli bychom sami vědět, co si můžeme dovolit. Myslím, že trenéři na to nemusí dohlížet. Zároveň – jak říká Šimon – v Česku se pořád hraje a trénuje, takže tam by na extrémní nárůst váhy dojít nemělo. Aspoň u mě ne.

Šimon: Co já pamatuju, tak se to v šatně vždy připomnělo, ale spíše ve srandě.

Co byste chtěli pod stromeček?

Matěj: (zamýšlí se) Já budu rád, když se všichni sejdeme. Ať už 23., nebo později. To je asi vše. Hlavně ať je zdraví a Vánoce si můžeme užít.

Šimon: Souhlasím. Kdybych mohl do balíku zabalit štěstí a zdraví, tak to udělám. Je to to nejdůležitější. Dál to neřeším. Pokud jde o klasické dárky, tak něco jsem rodině řekl, tak uvidíme. Určitě tam budou ponožky, trenýrky, to se vždy hodí, dál se uvidí.

Matěj: Já jsem měl tohle vždycky rád. Ponožek není nikdy dost, protože každý má doma pračku, která mu je rozerve, takže já je s trenkami dostával vždy rád. Mně to dělá radost. Ostatně já nikdy nebyl na Vánoce zklamaný. To se mi ještě nestalo.

Šimon: Já to mám podobné. Každý dárek udělá radost a oblečení k tomu patří.