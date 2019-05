Oceláře přivezl do fabriky speciálně upravený autobus-kabriolet, aby hráči mohli po cestě mávat fanouškům. „Je to super, akorát mě štípou oči, protože nám foukal vítr do obličeje. A to jsme ještě jeli pomalu,“ hlásil po příjezdu do areálu železáren David Cienciala.

„Pamatuji si, když jsme tady byli před play off a lidé nám říkali, že se máme vracet jenom s pohárem. Tak jsme tady,“ usmíval se Petr Vrána, který k sedmi stříbrným medailím z různých soutěží přidal i tu nejcennější zlatou.

Co říkal na jízdu speciálním autobusem on? „Nikdy jsem nic podobného nezažil. Je to skvělé. Ještě v sobotu máme s fanoušky nějaké setkání, to bude taky velké. Užíváme si to,“ pochvaloval si Vrána, který v Třinci podepsal nový kontrakt. „To nebylo žádné rozhodování. Poté, co jsem tady zažil a jak to nakonec skončilo nebylo o čem uvažovat,“ dodal s úsměvem.

Martin Adamský na rozdíl od svého parťáka z týmu pamatuje podobnou jízdu autobusem i v roce 2011. „A taky nebylo zrovna teplo. Přišlo mi to úplně stejné. Akorát mě překvapilo, že šlo o jiný autobus. Toho jsem si nevšimnul. S kluky jsme se bavili, kde to mohli mít těch osm let schované. Rozdíl jsme vůbec nepoznali,“ smál se Adamský.

Přijeli Oceláři ukázat pohár i někam jinam? „Byli jsme s Jirkou Polanským ve škole pozdravit děti. Pro ně to děláme. Pro děti, pro dospělé. Vidíte sami, že lidé z toho mají obrovskou radost, fotí se, chtějí podpisy. Jsem rád, že jsme mohli s pohárem přijet a v železárnách ho ukázat,“ vykládal Adamský mezi podepisováním plakátů.

Jaké jsou podle Vladimíra Svačiny probíhající oslavy? „Náročné. Včera jsem byl poprvé celý den doma,“ přiznal „Sváča“. A program oslav Ocelářům rozhodně nekončí. „Má to trvat až do soboty, kdy ukážeme pohár v rámci Hutnického dne. Ale myslím, že si to lidé budou užívat dál,“ prohlásil křaplavým hlasem Svačina. Kdy hlas ztratil? „Hned po zápase. První večer byl nejintenzivnější a ještě nebyl prostor ho dát dohromady,“ zasmál se.

„Od pondělí bychom měli zase fungovat jako lidi,“ doplnil svého kolegu Adamský. Hokejový tým získal titul v neděli, od té doby slaví a plní oficiální program oslav.

