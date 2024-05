/FOTO, VIDEO/ Bylo to jako ze špatného sportovního snu. Sledujete vyrovnaný hokejový zápas, ve kterém ještě nepadl gól a najednou bum – obrazovka zčerná. Začnete lovit mobilní telefon a zjistíte, že Češi právě vstřelili Finům první branku. Jen jste to bohužel v přímém přenosu neviděli.

Hokejoví fanoušci slaví u Jezera Most dvoubodovou výhru Čechů nad Finskem. | Video: Deník/Václav Veverka

Hokejové promítání úvodního zápasu Čechů na domácím mistrovství světa s Finskem, které město Most přichystalo pro své obyvatele u Jezera Most, přerušil zhruba pětadvacetiminutový blackout.

Těsně před koncem druhé třetiny Ondřej Palát překonal finského brankáře Säteriho. Lidé u jezera už to neviděli, velká obrazovka měla výpadek. Na řadu tak přišly mobilní telefony a následné zjištění, že Finové využili trenérskou výzvu a branka nakonec neplatí. Brankáře seveřanů totiž nedovoleným bráněním odclonil ze hry David Tomášek. Televize se nerozsvítila zhruba dalších pětadvacet minut. Lidé v ten moment začali od Jezera Most houfně prchat domů a z původní návštěvy zhruba tří stovek fanoušků zbyla třetina.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Most, elektřiny není dost,“ glosovala to s úsměvem jedna ze slečen, která se jízlivě trefila do propagačního sloganu města Most.

Ti z návštěvníků, kteří u vody vydrželi, se nakonec dočkali návratu k hokeji na začátku třetí třetiny a pořádného dramatu. V normální hrací době gól nepadl. V prodloužení se šance střídaly na obou stranách, ale gólmani byli pevní jako skála. V následných nájezdech pak potěšil litvínovská srdce Ondřej Kaše. Češi berou z úvodního duelu dva body. V sobotu 11. května je od 20.20 čeká Norsko.