Hokejista Andrej Markov ukončil v 41 letech kariéru. Mistr světa z roku 2008 strávil sedmnáct let v NHL, kde zůstal celou dobu věrný barvám montrealských Canadiens.

Hokejista Montrealu Andrej Markov. | Foto: ČTK

V obraně Montrealu nastoupil Markov do 990 zápasů základní části s bilancí 572 bodů za 119 gólů a 453 asistencí, v play off přidal 89 startů (5+27). Dvakrát si v zámoří zahrál Utkání hvězd, mezi elitu se dostal v letech 2008 a 2009. V posledních třech sezonách hrál v Kontinentální lize za Kazaň, s níž předloni získal Gagarinův pohár pro celkové šampiony, a za Jaroslavl. V době výluky NHL působil v moskevském Dynamu. I v KHL byl zvolen dvakrát do All Star Game, nejprve roku 20013, znovu si účast zopakoval o pět let později.