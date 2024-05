Byl brankářskou hvězdou šedesátých a sedmdesátých let. Českoslovenští hokejisté na Jiřího Holečka hodně spoléhali, díky své mrštnosti a bleskurychlému přemisťování v brankovišti si vysloužil přezdívku „fakír“. Měl zásluhu titulech v letech 1972, 1976 a 1977. Na nadcházející mistrovství světa v Praze a v Ostravě se těší, ale přímo do 02 areny, kde budou hrát Češi zápasy ve skupině, se nechystá.

Jiří Holeček se rád vrací ke své brankářské kariéře. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Nevím, jestli bývalé hráče pozvou, ale neplánuju, že bych se vypravil do haly. Hokej budu sledovat tak, jako všechno v poslední době - sednu si doma k televizi, vyberu si zajímavý zápas, a když to nebude stát za to, tak to vypnu. To je výhoda volby. Navíc důležité momenty zopakují,“ směje se legendární brankář, který v březnu oslavil osmdesáté narozeniny.

Být přímo na stadionu ale přináší úplně jiné prožitky než na gauči v poloze ležmo…

Na hokej už opravdu nechodím, ani na Spartu. Přišel bych snad jedině v případě, pokud by mě vybrali, abych po skončení zápasu předával ceny nejlepším hráčům. To bych neodmítl, ale jinak budu sedět u telky. Je to pro mě pohodlnější. (usmívá se)

Máte nějaký tip na výsledek šampionátu?Naši by mohli něco uhrát. Tipnul bych si, že postoupí mezi poslední čtyři a třeba uhrají bronz. To bych jim přál.

V Praze jste zažil dva šampionáty v letech 1972 a 1978. Jak na ně vzpomínáte?

Ono se mělo v Praze původně hrát už v roce 1969, ale to bylo krátce po srpnu 1968, a tak asi panovaly obavy, aby nedošlo k nějakým nepokojům. My jsme se nic konkrétního nedozvěděli. Všem ale bylo je jasné, že v tom byla politika. Prostě nám řekli, že se to ruší a na šampionát pojedeme do Švédska. Byl jsem proto rád, že jsem se domácího šampionátu dočkal o tři roky později, protože se šampionát v Československu dlouho nehrál. Zlato byl ohromný zážitek a o šest let později jsme k němu byli zase blízko. Jenže jsme o titul nakonec přišli kvůli jednomu gólu.

Od fotbalu k hokeji

Povídejte.

To už jsem už v reprezentaci končil. Vzpomínám, že jsme v posledním zápase mohli se Sověty prohrát o gól, ovšem zápas skončil 1:3 v náš neprospěch. Navíc nám jeden gól vstřelil Lotyš Helmut Balderis. Byl to můj kamarád, a tak jsem mu po zápase jsem ho musel sprdnout. Cos nám to provedl, vyrukoval jsem na něj, když bylo po všem. Byl to bezvadný kluk.

Jak jste se vůbec k hokeji dostal?

Jako kluk jsem prošel několik pražských klubů. V Tatře Smíchov jsem dělal brankářského náhradníka kamarádovi Pavlovi Wohlovi, pozdějšímu trenérovi Sparty i reprezentace. On mě k hokeji přivedl. Bydleli jsme blízko sebe na Vinohradech a já v té době hrál fotbal. Zeptal se mě, jestli si nechci zkusit hokej, že prý mají jen jednoho brankáře. Tak jsem se nechal zlákat, a to byl můj začátek.

Bavilo vás brankářské řemeslo od mládí?

Právě že moc ne, a tak jsem šel do Bohemky a jednu sezonu jsem dokonce hrál v útoku. Dávat góly bylo lepší, než je dostávat, ale ve čtrnácti jsem se k chytání nechal přemluvit. Pak už mě to v brance chytlo. Před vojnou v Košicích jsem hájil branku Slavie.

Měl jste v někom brankářský vzor?

Jeden čas jsem se chodil dívat na Štvanici na tréninky dospělých brankářů. Když pustili z vězení Bóžu Modrého, chtěl se původně k hokeji vrátit. Začal trénovat a já postával za sítí u jeho branky. Díval jsem se, jak chytá, a pak jsem se to snažil dělat jako on.

Tenkrát se ještě chytalo bez masek. Neměl jste strach, že vás trefí puk do obličeje?

Do osmnácti jsem chytal bez masky, ale pak jsem se rozhodl, že si obličej musím chránit.

Masky tenkrát nepatřily do běžné výbavy - brankář si musel poradit sám. Jak jste si ji obstaral?

Existovali lidé, kteří se tomu amatérsky věnovali. Dostal jsem kontakt na výrobce z Moravy. Potřeboval ode mě sádrový odlitek obličeje a kvůli tomu jsem se musel domluvit se zubařem. V ordinaci mi obličej ovázali fáčem a přes něj naplácali sádru. Musel jsem vydržet, než to zaschlo. Pak se to vylilo další sádrovou vrstvou, olouplo a odlitek jsem dodal výrobci, který podle něj masku zhotovil. S náklady mi pomohl klub.

Tehdejší masky vypadaly oproti dnešním ochranám gólmanů velice křehce. Jakou měly životnost?Maska mi vydržela asi dva roky. Většinou praskla po tvrdé ráně pukem a musel jsem si nechat vyrobit novou. Měl jsem jich několik, ale kariéru jsem končil v helmě a s košíkem. Bylo to bezpečnější. První masky sice splnily svůj účel, ale nechránily hlavu. Pamatuju se, že když jsem uviděl letící puk na poslední chvíli, a trefil mě pak do nekrytého temene, tak to jednou spravily čtyři štychy.