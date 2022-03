„Plzni jsme se snažili vyrovnat, po jejím začátečním tlaku to byl vyrovnaný zápas. Dobrý pro diváky. Celkově to trvalo dlouho – bylo prodloužení, nájezdy. Soupeř navíc přijel později,“ poukázal Honejsek na netradiční start v 18.00 hodin vinou problémů Západočechů při cestě do Baťova města.

Hokejisté Zlína uplynulou neděli definitivně sestoupili do Chance ligy. Jak se za takové situace vůbec hraje? „Hlava pracuje trochu jinak, pochopitelně jsme zklamaní. Jsou tam chvíle vzteku, nechuti. Když vlezeme na led, tak se snažíme předvést co nejlepší výkon. Vždy chceme vyhrát,“ neváhá zkušený forvard.

Ševci po odchodech Mamčicse, Gazdy nebo Ference proti Spartě a Plzni do zápasu shodně nasadili pět juniorů. Jako šestý byl na střídačce připravený brankář Synek, resp. Šarman. „Mladých kluků z juniorky je zde opravdu hodně. Chceme jít ukázat správnou cestu, příští sezonu se jich určitě více zapojí do „A-týmu“. Je potřeba je připravovat na dospělý hokej. Musíme jim pomáhat, to je náš hlavní cíl,“ vidí Honejsek jednu z motivací ve zbytku letošní Tipsport extraligy.

OBRAZEM: Berani proti Plzni dokonali obrat. Zvítězili po samostatných nájezdech

Pro Antonína Honejska se jedná o nejtěžší sezonu kariéry. Nejen však kvůli hokejovým záležitostem. „Poslední čtyři zápasy absolutně nemyslím na hokej, musím se do toho nutit a extrémně na něj soustředit. Moje přítelkyně a můj syn jsou z poloviny z Ukrajiny. Teď mám zcela jiné starosti, snažím se tak alespoň vypnout,“ přiznal nejproduktivnější hráč zlínského týmu uplynulého ročníku nejvyšší soutěže.

Jsou vaši rodinní příslušníci v pořádku?

Má rodina je tady – přítelkyně, syn i rodiče. Z různých koutů Ukrajiny přijelo čtrnáct lidí, ať už z Kyjeva nebo Oděsy. Máme s tím hodně práce, přijelo i dost dětí. Chlapi zůstali na hranicích. Je to hrozná doba.

Máte přímo někoho doma?

Máme návštěvy. Pomáhali jsme se jim s výbavou bydlení, je to tak spíše přes den.

Konzultoval jste s trenérem, že byste do zápasů případně nezasáhl?

Jsem profesionál, pro klub se snažím odvést maximum. Tři zápasy jsem byl úplně mimo, nepoužitelný. Myšlenkami jinde. Klukům jsem se za to omlouval. Dnes poprvé jsem si to užil, tu atmosféru. Byl to příjemný večer.

Člověk si v těchto chvílích uvědomí, že hokej je pouze sport, že?

Přesně tak. Když to řeknu blbě, tak sestup se může stát. Co se teď děje, tak to mi hlava nebere.