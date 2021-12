Nakonec sice na první body do tabulky nedosáhl, ale do dalších bojů v základní skupině si vybudoval poměrně slušný respekt. Tady však veškeré plácání po zádech končí. Nálepka favorita se totiž nyní vrací do kabiny českého týmu.

A už v úterý po půlnoci (1:00 SEČ) prověří skutečnou sílu národního týmu výběr Německa, jenž často platí na juniorských šampionátech za černého koně turnaje. O tom se ostatně čeští mladíci již nejednou přesvědčili na vlastní oči.

Německé klenoty budou v Edmontonu chybět, ale…

Síla německé defenzívy se projevila již na mistrovství před osmi lety, kdy tehdejší výprava kouče Miroslava Přerosta nestačila na skvěle takticky připraveného soupeře a padla jednoznačně 3:0.

Situace se poté opakovala o šest let později v Ostravě, kde pro změnu zaskočila domácí tým hnaný vyprodanou vítkovickou arénou nová generace německých talentů kolem Johna Peterky a Tima Stützleho. Prohra 4:3 jen podtrhla temné časy tuzemského mládežnického hokeje.

Jenže na letošním šampionátu v Kanadě se budou muset Němci bez těchto klenotů obejít. Stützle totiž válí mezi hokejovou elitou v dresu Ottawy, jeho kolega Peterka zase vyhlíží velký debut na farmě Buffala. Podobně je na tom i další blyštivý diamant Lukas Reichel.

A tak se z možného aspiranta na velké překvapení turnaje stal spíše favorit na boje o záchranu. Tedy aspoň na papíře. Je pravdou, že Německo s tímto zámořským triem a bez něj, to je sakra velký rozdíl.

Jenže ještě před začátkem turnaje nakopla Němce nečekaná zpráva: letos se z turnaje nesestupuje! Nervozita a stres jsou tak definitivně pryč a podceňovaný celek vstoupil do šampionátu s ledovým klidem na duši.

A to se ukázalo hned v úvodním představení proti favorizovaným Finům. Německo sice padlo po boji 3:1, ale až do úplného konce drželo s úřadujícími držiteli světového bronzu rovný krok. Pro výběr trenéra Mlejnka to nyní znamená vysoce zdvižený prst.

Na Čechy číhá zodpovědná obrana i německý tygr z Liberce

„Nebude proti nám stát tak individuálně vyspělý soupeř jako Kanada. Ale čeká nás velice zarputilý a disciplinovaný tým, které má Německo ve všech týmových sportech,“ podotkl hlavní lodivod národního týmu.

Největší pozornost budou bez pochyby přitahovat útočníci Florian Elias z Mannheimu s Joshuou Samanskim ze Straubingu, oba hrající v německé extralize. V defenzívě bude pro změnu vynikat Luca Münzenberger, kterého letos draftoval ve třetím kole Edmonton.

O nepřehlédnutelnou zajímavost se zase postaral osmnáctiletý útočník Bennet Rossmy, jenž hokejově vyrůstal v akademii libereckých Bílých Tygrů. Na severu Čech strávil několik let, a během studia dokonce perfektně vypiloval český jazyk.

A není žádným tajemstvím, že to bude právě tento duel, který českému týmu do dalšího průběhu šampionátu leccos napoví. Pokud junioři Němce neporazí, veškeré úsměvy ze slibného startu upadnou v zapomnění.

Trenér Mlejnek se bude muset navíc obejít bez zraněného obránce Davida Jiříčka, jenž v utkání s Kanadou utrpěl nepříjemné zranění kolene. „Mrzí nás to, David byl velká součást našeho týmu. Nyní jej však musí zastoupit jiní,“ prozradil.

Bez Jiříčka, nebo s Jiříčkem, teď už zkrátka musí přijít body. V cestě ale bude stát nezlomná německá bojovnost. A ta dokáže pořádně zatopit úplně každému.