Patnáctiletý hradecký teenager Adam Novotný zažil proti Kladnu debut snů. Při své premiéře dal gól, čímž se do historie zapsal jako nejmladší extraligový střelec. Hradec si nakonec odvezl z ledu Rytířů dva body za výhru 4:3 po prodloužení. Už v neděli se v ČPP aréně hraje první letošní derby. Na soutok Labe a Orlice přijede arcirival z Pardubic.

Adam Novotný se raduje ze své premiérové branky v extralize. | Foto: Mountfield HK

Hradec do extraligového utkání proti Kladnu vyslal teprve 15 let a 327 dní starého útočníka Adama Novotného. Ten se tak stal nejmladším hráčem, který za Mountfield v nejvyšší soutěži naskočil a šestým nejmladším hokejistou vůbec. Navíc hned skóroval a stal se historicky nejmladším střelcem české extraligy a zřejmě i nejmladším autorem branky v nejvyšší soutěži vůbec.

„Je to neskutečný zážitek, na který už nezapomenu,“ radoval se Novotný v první televizním rozhovoru v kariéře. „Hlavně chci poděkovat klukům, jak mě vzali. Jsem za to rád,“ řekl Novotný, kerý vymazal z rekordních tabulek úspěch Rostislava Olesze, jemuž bylo v říjnu 2001 při první extraligové trefě 16 let a 11 dnů.

Většina fanoušků obou týmů se těšila na souboj Radka Smoleňáka proti bývalým spoluhráčům. Vždyť šestatřicetiletý pardál strávil na východě Čech posledních šest let. Lvy dovedl k extraligovému stříbru, druhému místu v Lize mistrů i zisku Prezidentského poháru.

Právě díky odchodu Smoleňáka mohl Novotný nastoupit. „Takže jsem mu uvolnil místo,“ culil se veterán. „Jsem jen rád, že tihle mladí kluci dostávají prostor. Hradec dlouhodobě avizuje, že chce hrát na mladé kluky. Jsem tedy rád, že tam dali někoho opravdu mladého, kdo si to zaslouží. Tohle je cesta.“

První třetina však rodákovi z Kladna, který se po dvanácti letech vrátil domů, nevyšla podle představ. Rozhodčí Pražák se Sýkorou ho během úvodní dvacetiminutovky dvakrát poslali na trestnou lavici.

Paradoxně při prvním jeho trestu se Rytíři radovali ze vstřelené branky, v oslabení puk dostal za záda Kiviaha Plekanec. Hostující lavička si však vzala trenérskou výzvu, se kterou byla úspěšná. Domácí kapitán totiž podle všeho zabránil brankáři v zákroku. Poté už byl nebezpečnější Mountfield, ale šance Chalupy a Šťastného zneškodnil Bow.

Do druhé periody nevstoupili svěřenci trenéra Martince vůbec dobře a po slepených brankách Procházky a Tralmakse rychle prohrávali 0:2. Jenže na začátku 27. minuty přišla velká chvíle mladíka Novotného, který se úspěšnou dorážkou do odkryté sítě zapsal do extraligové historie.

A když v jednatřicáté minutě překvapil Bowa z nulového úhlu nejlepší hradecký střelec Okuliar, začínalo se od nuly.

Kladno šlo znovu do vedení, na začátku poslední třetiny využil početní výhodu Tralmaks. Ale ani to hosty nesložilo. O chvíli později totiž z dorážky srovnal Zachar. V závěru mohl nejprve v oslabení rozhodnout Perret, ale Bowa z úniku nepřekonal. Na druhé straně se do stoprocentní šance dostal Smoleňák, jenže Kiviaho jeho bekhendový pokus skvěle vyrazil.

V prodloužení to dlouho vypadalo, že branka nepadne. Až v čase 64:47 zleva najel do brankoviště Lalancette a forhendem šikovně puk zasunul za bezmocného Bowa.

Hradec tak uzmul poprvé v sezoně bonusový bod a může se chystat na nedělní derby proti Pardubicím.