Vyprodáno bylo za dvacet minut. Aréna na břehu Orlice bude naplněná až po střechu, ostatně už semifinále mělo náboj jak elektrárna. „Když hrajeme doma, fanoušci jsou náš motor, dávají nám extra sílu,“ poděkoval kapitán Radek Smoleňák. Dnes to nebude jiné, příznivci Mountfieldu chtějí vidět, jak tým zvedne po zápase hranatý pohár a to jako vůbec první český klub v historii.

Jen jednou byla ve finále hokejové Ligy mistrů Sparta, ale ta padla, hádejte s kým… Samozřejmě, s Frölundou, evropským hegemonem. Z pěti ročníků vyhrál tento celek z Göteborgu třikrát. Je obhájcem. „Vyhrávat trofeje, to je to, proč hrajeme hokej. Finále je pro mě velký zápas,“ řekl na včerejší tiskové konferenci kapitán Indiánů Joel Lundqvist, trojnásobný mistr světa a hráč, jenž odkroutil téměř sto čtyřicet utkání v NHL.

Jenže odtamtud se vrátil a posledních deset sezon „kope“ za supersilnou Frölundu. Je jejím symbolem, stejně jako úspěchy, výhry. Hradec se přesto giganta neleká. Potkal se s ním v základní skupině: ve Švédsku vyhrál, v Česku padl.

Potvrdí mužstvo svou sílu?

„Osobně si myslím, že se jednalo o nejtěžší a možná nejlepší zápasy v dosavadním průběhu sezony. Mají výborně namixovaný tým. Jsou daleko zkušenější, je to velký favorit, ale je to jeden zápas a stát se může všechno,“ řekl jeden z trenérů Tomáš Martinec. „Mužstvo roste zápas od zápasu a věřím, že to potvrdíme. Finále nehrajete každý den. Ukáže se, jak jsme silní ,“ doplnil ho trenérský kolega Vladimír Růžička.

Tým nejen roste, ale také se mění. Jenže to pro finále nebude úplně platit. Z posledních posil může nastoupit pouze Lev (mimochodem se přišel podívat na včerejší tiskovku). Zasáhnout do boje naopak nemohou obránci Eklund a Šidlík ani útočníci Orsava s Žejdlem.

Vyjde to bez nich?