Zkušený devětadvacetiletý borec se při bláznivém derby blýskl výtečným výkonem a dvěma trefami v rozmezí 79 sekund. Na hattrick ale důrazný křídelník Beranů nedosáhl. V závěru se totiž střetl s hostujícím obráncem Švrčkem a poslední minuty s poraněným kolenem prožil za mantinelem.

„Uvidíme, co s tím mám. Čeká mě ještě nějaké vyšetření, snad to bude v pohodě. Sám jsem si nohu nějak blbě přisedl,“ přiznává nejlepší hráč Zlína.

Zdeňku, kdy jste začali věřit, že zápas můžete obrátit ve váš prospěch?

Věřili jsme celý špíl. Bohužel po hloupých chybách jsme si nechali dát blbé góly. Jsem rád, že se nakonec projevila síla týmu. Dokázali jsme se do zápasu vrátit a zvládnout. Teď si musíme říct, co bylo špatně, dobře a jít dál.

O čem vypovídá divoké skóre 8:6?

Nevím, co na to říct. Bylo to fajn, ale na mě až moc rušné. (úsměv). V některých věcech bych možná ubral. Prostě to tam ale napadalo. V brance skončily šance, tečované puky, všechno. Jsme rádi, že jsme dali góly a zvítězili. To je hlavní.

Přitom v zápasech s Olomoucí většinou padá málo branek. Co stojí za přestřelkou?

Brankostroj se nějak roztrhl. My jsme hlavně rádi za osm vstřelených gólů. Předvedli jsme parádní akce, bylo to dobré.

Těší výhra nad soupeřem, který stejně jako vy bojuje o elitní desítku, hodně?

Týmy kolem nás se musíme snažit porážet. S Olomoucí a třeba Vítkovicemi jde o každý kousek ledu. Soupeř je urputný, bojovný, silný na puku. Špatně se odstavují. Je to jejich hra a my se jim musíme vyrovnat. Vždycky do toho musíme jít naplno a takhle vítězit.

Jak moc jsou podobné duely psychicky náročné?

Je. Nezachytili jsme začátek. Kdyby jsme v úvodu sezony vyhráli třeba dva zápasy, mohlo to být jiné. Na to si hrát ale nemůžeme. Musíme jít zápas od zápasu a hrát dál.

Vy jste byl na ledě hodně vidět. Byl to váš nejlepší výkon v sezoně?

Ne. Na to já nehraji. Máme něco nalajnované, na trénincích děláme společně cvičení. Jsme jeden tým, osobní výkon jde stranou.

Ale jezdilo vám to lépe než po zranění, ne?

Asi po té zlomenině se do toho trošku dostávám. V reprezentační přestávce jsme dobře potrénovali, takže jsem se trochu rozbruslil.

Jak byste popsal vaše góly?

Před prvním gólem Honejs (Honejsek – pozn. red.) dobře zatáhl puk a dal mi ho pod sebe. Chvíli před tím jsme si říkali, že by to tak mohlo jít. Našel mě parádně. Vzápětí mě Pišky (Kubiš – pozn. red.) dal krásnou přihrávku do hole. Pak už jsem jenom přebruslil hráče a vystřelil na zadní tyč. Nějakou vědu bych v tom nehledal. Výkon i nálada se zvedli.

Co říkáte na poslední gól Olomouce? Padl bruslí?

Nevím, já jsem to neviděl. Zrovna jsem byl pryč. Pak jsem si tam byl ještě sednout a podívat se na kluky, jak hrají.

Cítíte, že desítka je zase o něco blíž?

Pořád se díváme pod sebe a snažíme se uniknout poslednímu místu. Z extraligy se totiž pořád sestupuje. Až to bude oficiální, třeba to bude jinak. Mě to netrápí. To má trápit jiné lidi. Já jsem hráč a hokej hraji.

První třetina ale patřila Hanákům, že?

Ano. Z naší strany to bylo takové utrápené. Neplnili jsme trenérovy pokyny. Potom jsme ale zapnuli a začali dělat, co jsme měli.

Jak vám sedí vánoční zápasy?

Prostě takto je to rozhodnuté, takže to neovlivním. Jako táta od rodiny bych ale radši seděl u stromečku a dával si vepřo-knedlo-zelo. (úsměv) V pondělí jsme dostali volno, takže ho budeme trávit s rodinami. I na Štědrý den budeme doma. Jinak První svátek vánoční máme trénink.