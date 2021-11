31letý forvard se během početní převahy Beranů pohyboval před brankovištěm hostů. V době, kdy brankář Tygrů Petr Kváča měl už kotouč v moci, tak Zdeňka Okála důrazně zastavil Jaroslav Vlach. Nejprve to vypadalo, že ho Vlach udeřil do obličeje. Sudí se také hostujícího hráče chystali vyloučit, čemuž však zamezil právě Okál. Své gesto vysvětlil v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi.

„Hokej je hra, která má určitou úroveň. Kdybych to neudělal, tak by to nebylo fér jak vůči soupeři, tak ani vůči nám. Necítil bych se dobře. Trefil mě do ramena, nikoliv do obličeje,“ přiblížil dramatické okamžiky ze závěru zápasu.

Liberecké mužstvo tak po zbytek duelu stále mělo na ledě čtyři hráče. Beranům nakonec jedno vyloučení hostů při power-play nestačilo. „Při převaze šesti proti třem by pochopitelně byla větší šance dát branku. V očích ostatních bych však vypadal jako de..l. Takové jednání nemám v povaze. Bohudík,“ vyznává Zdeněk Okál jednoznačný smysl pro fair play.

Po závěrečné siréně se pravděpodobně nejvíce ulevilo hostujícímu Petru Kolmannovi, který necelé dvě minuty před koncem třetí sirény hákoval domácího Zbořila, za což musel putovat na trestnou lavici. „Celou přesilovku jsem se modlil, abychom nedostali gól. Kdybychom šli do tří, tak by to bylo hodně těžký. Klobouk dolů. Za gesto děkujeme,“ ocenil Kolmann jednání domácího bojovníka.

Hokejisté Zlína tak ve večerním vyrovnaném zápase podlehli libereckým Tygrům 1:2. Po dvou inkasovaných brankách ve druhé třetině v závěrečném dějství nahozením od modré snížil Peter Trška, na zisk bodů to však bylo málo. „Je to o produktivitě. Více se musíme tlačit do branky. Při gólu jsme měli dva hráče na brankovišti, brankáři jsme clonili. To jsou noty, které do zápasu musíme dávat, a které nám trenéři dávají. Musíme je pouze plnit. Poté budeme úspěšní. Musíme nasadit montérky, makat a každý zápas bojovat,“ velí jednoznačně 31letý borec.

Svěřenci Luboše Jenáčka po úterním střetnutí zůstávají na posledním místě extraligové tabulky, na předposlední Kladno ztrácí sedm bodů. Čtrnáctý tým nejvyšší soutěže však má zápas k dobru. I když současná situace Zlína rozhodně není lichotivá, tak Zdeněk Okál se nevzdává. „Do konce ještě zbývá 36 utkání. Dokud je možnost, tak do posledního zápasu nepřestaneme bojovat,“ má jasno zkušený borec.

Beranům do začátku první reprezentační přestávky zbývají odehrát dva zápasy – v pátek se od 17.30 hodin představí na ledě Karlových Varů, o dva dny později na Zimním stadionu Luďka Čajky absolvují velmi důležitý zápas proti Kladnu.