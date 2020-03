Kdo to viděl v přímém přenosu, má tu situaci jistě dodnes v živé paměti. Běží devětačtyřicátá minuta finálového utkání olympijského turnaje proti Rusům, Petr Svoboda se napřahuje a střílí gól. Nikdo žádný další už nepřidal, a tak parta kolem trenéra Ivana Hlinka získala olympijské zlato.

O necelé dva roky později ukončil kariéru profesionálního hokejisty a věnoval se práci agenta. Jsou s ním spojena taková jména jako Jaromír Jágr, Jakub Voráček a mnoho dalších.

Tentokrát se ale začal angažovat v hokeji i z trochu jiného hlediska. Jak uvedl server hokej.cz, zastupuje Svoboda investiční skupinu, která by ráda majetkově vstoupila do švýcarského hokejového klubu Lausanne.



Dosavadní americký vlastník by rád klub prodal a ve hře je právě i skupina kolem Petra Svobody. Podle deníku Le Matin má však silného konkurenta, a sice miliardáře Zdeňka Bakalu, který ve Švýcarsku žije a tamním hokejovým klubům už nějakou dobu finančně vypomáhá.



Vše ale může změnit třeba šířící se pandemie koronaviru, která znamená pro mnoho subjektů po celém světě doslova ekonomickou katastrofu.