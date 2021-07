Fanoušci vidí góly, hity, emoce. Vidí křepčení se stříbřitým „džbánkem“ lorda Stanleyho, sprchy šampaňského a rozzářené (byť občas poněkud vymlácené) úsměvy. Přesně tak se letos z triumfu ve finále radovali i hokejisté Tampy Bay.

Jenže kdyby diváci směli na chvíli nakouknout do přísně střeženého zákulisí hokejových šaten, připadali by si během play-off jako na exkurzi ve válečném lazaretu. Mužná těla ledových gladiátorů pokrytá podlitinami jako od nějakého postmoderního umělce, zlomené kosti a hory nejrůznějších prášků a injekcí.

Tak vypadá boj o Stanley Cup… Miliony dolarů, které se na špičkové hokejisty vstřícně usmívají z jejich kont, jsou vykoupené až nadlidskou porcí bolesti.

„Když postoupíte tak daleko a nemáte žádné zranění nebo vám něco není, tak určitě nehrajete pravý play-off hokej,“ řekl v roce 2013 chicagský útočník Patrik Kane. Jeho slova by určitě potvrdila většina těch, kteří se někdy dostali na dohled hokejovému grálu.

Co znamená obětavost? Zeptejte se Kučerova

Kluby to během sérií samozřejmě úzkostlivě tají, ale po skončení sezony se pravidelně vyrojí bohatýrské balady o tom, s jakým vážným zraněním kdo hrál. Zatímco normální člověk by si užíval klidu na lůžku, tihle „šílenci“ jdou i se zlomeninami na led a hrají hokej.

Například Nikita Kučerov, hrdina letošního tažení Tampy za obhajobou poháru, absolvoval finálovou sérii proti Montrealu se zlomeným žebrem. V pěti duelech zaznamenal pět bodů a ještě pak v sobě našel sílu – inu, je to Rus – k velmi bujarým oslavám.

„Je to tvrďák,“ chválil pak Kučerova generální manažer Tampy Julien BriseBois. „Hrál v bezpečnostní vestě a den před každým zápasem dostával injekce,“ popsal hokejistův nadřízený, jak to chodí v play-off.

Kabina staronových šampionů ke konci vůbec připomínala spíš čekárnu v obzvlášť vytížené nemocnici. Obránce Victor Hedman odehrál celé play-off s utrženým meniskem, další zadák Ryan McDonagh nastupoval se zlomenou rukou, stejně jako útočník Barclay Goodrow. Alex Killorn si pro změnu zlomil nohu (přesněji řečeno se o to postaral puk při blokování prudké střely) a za pár dní už s vyztuženou kostí zkoušel bruslit.

„Bylo to něco mimořádného a inspirujícího,“ rozplýval se BriseBois nad obětavostí svých hráčů.

Kde končí svobodná vůle hráčů?

Jistě, je to obdivuhodné. Na druhou stranu asi nelze nepřemýšlet o tom, zda je to i rozumné. Vždyť to může mít (a někdy opravdu mívá) vážný dopad na zdraví hráčů, a to i po ukončení kariéry.

Navíc je otázka, zda jde vždy o svobodné rozhodnutí hokejisty, nebo zda občas není k hraní se zraněním donucen. Může mít strach, že nedostane novou smlouvu, případně se bojí před parťáky ukázat slabost. Taková pověst se pak s člověkem v chlapáckém prostředí NHL táhne dlouho…

Podobný pohled kluby pochopitelně odmítají. Rozhodnutí je prý vždy jen na samotném hráči a hnacím motorem je především touha po týmovém triumfu. „Hráči v našem sportu jsou prostě tvrdí a vydrží toho hodně,“ prohlásil úspěšný trenér Claude Julien (v roce 2011 dovedl k poháru Boston).

Všeobecně uznávané heslo v NHL zní: hraj, dokud jen trochu můžeš. Přezíravý postoj k bolesti patří k nepsanému kodexu hokejistova chování, který dodržuje generace za generací. Přesto se v posledních letech množí otazníky. Vážně to stojí za to?

Opatrnost musí stranou. Jde o čest

„Vždycky je potřeba ptát se: Je lepší postavit zraněného hráče, než zdravého náhradníka? Jak se to projeví na dlouhodobém zdravotním stavu dotyčného hráče? Jak to ovlivní jeho uzdravování? Navíc vždycky vzniká tlak na zdravotní personál – hráči chtějí hrát, trenéři chtějí mít kompletní sestavu a tým chce vítězit,“ řekl před lety pro New York Times Pete Demers, dlouholetý (1972 až 2006) kondiční trenér Los Angeles Kings.

Podle Demerse si ve vybičované atmosféře play-off málokdo řekne: „Vždyť to není válka, je to hra. Hráči mají rodiny a život jde dál, ať už vyhrají nebo prohrají.“

Fakt je, že zdravotní péče se v NHL oproti minulosti dostala na skutečně špičkovou úroveň. Mnohem víc se dbá třeba na prevenci otřesů mozku, jednoho z nejzákeřnějších strašáků mezi hokejisty. Jenže v play-off jde opatrnost i v dnešní době stranou.

„Je to prostě otázka cti,“ konstatoval bývalý útočník a dnes generální manažer Minnesoty Bill Guerin. Když se na konci cesty vábivě třpytí Stanley Cup, nemyslí se na následky.



Slavné (i tragické) případy z minulosti



1934 Charlie Gardiner – Jako brankář a zároveň kapitán (jediný v historii NHL) dovedl Chicago ke Stanley Cupu, když nastupoval i přes vážnou krční infekci. Při předávání poháru se už skoro neudržel na nohou. Po sezoně se jeho zdravotní stav ještě zhoršil a bohužel zemřel na krvácení do mozku. Bylo mu 29 let.



1964 Bobby Baun – Obránce Toronta v 6. finálovém zápase zblokoval střelu detroitského Gordieho Howea. Zlomil si kotník, přesto se vrátil do hry, v prodloužení vstřelil vítězný gól a vybojoval tak 7. zápas, v němž pak Maple Leafs triumfovali. Baun hrál pod silnými prášky na bolest.



2003 Paul Kariya – Útočník Anaheimu ve finále proti New Jersey inkasoval brutální hit od Scotta Stevense, po kterém několik minut nemohl vstát. Pak se vrátil do zápasu a dokonce vstřelil gól, nic z toho si však nepamatuje – až probuzení v nemocnici. Následky otřesů mozku předčasně ukončily jeho hvězdnou kariéru.



2010 Ian Laperrière – Útočník Philadelphie dostal během 1. kola pukem do obličeje (nikoli poprvé v kariéře). Utrpěl otřes mozku, zlomeninu očnice a potřeboval kolem 100 stehů. Později se během play-off vrátil a hrál i ve finále. Následky zranění jeho kariéru brzy předčasně ukončily a komplikovaly mu život ještě dlouho poté.