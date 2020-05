„Pořád mám chuť hrát,“ vyhlásil zkušený borec, jenž se narodil v roce 1978, v létě tedy oslaví 42. narozeniny.

Přesto o Hübla stály i jiné kluby. Tak horkým zbožím tenhle sympaťák stále je. „Byla možnost, že bych mohl přestoupit, zájem byl i z extraligy. Bylo to příjemné,“ usmívá se šlachovitý útočník.

Jenže on patří do Litvínova a klub o něj hodně stál… „Těším se asi jako na každou sezonu, jen tedy doufám, že bude lepší než ta, co byla,“ podotýká a dodá, že i když v posledním ročníku dal hned devatenáct gólů, tak statistiky už příliš neřeší. „Já bych byl radši, kdybychom se líp umístili, než prožívali ty nervy do poslední chvíle,“ dodává Hübl.

Když spadlo Kladno (a Jaromír Jágr), on se vyšvihl na pomyslný trůn pro nejstaršího hráče. Ale má i jiné rekordy a primáty. „Dokud hraju, tak tohle opravdu moc neřeším,“ říká.

Pro formu: chystá se už na osmnáctou sezonu v dresu Litvínova. A s 1167 zápasy vládne statistikám mezi aktivními hráči. „Jednou si k tomu sednu a přečtu si, co jsem dokázal, ale teď mě to nechává klidným,“ líčí oblíbený hokejista.

Mimochodem možná vás překvapí, že je proti uzavření extraligy: „Myslím, že pro náš hokej to nebude dobře. Já bych ji určitě neuzavíral.“

Holky mu fandí

Viktor Hübl může hrát dál také díky podpoře, kterou má doma. „Nepřemlouváme ho, aby skončil. Naopak, holčičky si neumějí představit, že by táta hokej nehrál. Já jsem ráda, že pokračuje. Stále dělá to, co ho baví,“ vypráví manželka Veronika Hüblová.

Jeho dvě dcery si cestu na led našly. Jsou krasobruslařky. „Kdybych vybírala zájmovou činnost já, tak určitě bych vybrala něco, kde je teplo,“ směje se Hüblová a dodá: „Jsme s manželem moc rádi, že jsou holky tak akční a chtějí sportovat. Proto se snažíme je maximálně podporovat ve všem, co chtějí dělat.“