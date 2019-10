Pokud jde o Pastrňáka, ten se v noci na pondělí v duelu Bostonu na ledě New York Rangers sice střelecky odmlčel (když v předchozích pěti duelech skóroval devětkrát), ale z úlohy snajpra tentokrát přesedlal na nahrávače a připsal si pět (!) asistencí. S 23 body vévodí kanadskému bodování celé ligy.

„Je teď v takovém laufu, že zvládá cokoli. Ohromně mu narostlo sebevědomí. Když je na ledě, nemáte ponětí, co udělá s pukem. Často to nevíme ani my,“ smál se Pastrňákův kolega z elitní bostonské lajny Brad Marchand.

Mimochodem: on k výhře 7:4 nad Rangers přispěl pěti body (dva góly, tři asistence), třetí člen party Patrice Bergeron pro změnu zaznamenal hattrick. „Jsou to dobří profíci. Všichni tři mezi sebou mají výbornou chemii, pokaždé jsou nachytaní. Dnes byli odměněni,“ uznale kýval hlavou trenér Bruins Bruce Cassidy.

V zámoří se totiž dějí velké věci. Jak Pastrňák, tak Marchand už mají po jedenácti odehraných duelech přes 20 bodů. Tenhle nevídaný výkon dvou spoluhráčů z jedné útočné formace si mohou odškrtnout i Connor McDavid a Leon Draisaitl z Edmontonu.

Naposledy se přitom něco podobného podařilo v roce 2005 borcům Philadelphie (Peter Forsberg a Simon Gagne) a Ottawy (Daniel Alfredsson, Jason Spezza a Dany Heatley). A před nimi takhle zářili pittsburghští Tučňáci Mario Lemieux, Ron Francis a jistý Jaromír Jágr v sezoně 1995/1996.

Onen poslední údaj je zajímavý ještě z jednoho důvodu: právě ve zmíněném ročníku si totiž Jágr vytvořil osobní bodový rekord. K jeho 149 bodům se od té doby žádný český hokejista ani nepřiblížil. Mohlo by se to tentokrát povést rozjetému Pastrňákovi?

„Já se hlavně snažím být lepší než před rokem, na nic jiného se nesoustředím,“ říká skromně třiadvacetiletý forvard z Havířova. Faktem je, že kdyby udržel současné bodové tempo celou sezonu, Jágrův dávný výkon by zřejmě zopakoval. Ale ruku na srdce: v dnešní NHL by to byl zázrak. Na magickou stobodovou hranici však jistě útočit může, stejně jako na nablýskanou trofej Maurice Richarda pro nejlepšího střelce.

Padesát gólů? Proč ne

„V minulé sezoně bylo znát, že ho trochu ovlivnilo zranění ruky, kvůli kterému na čas vypadl ze hry. Teď měl ale přes léto dost času dostat se zpět do formy a to je podle mě hlavní důvod, proč se mu tak daří,“ řekl Cassidy.

Bostonský kouč má jasno: Pastrňák podle něj má na překonání mety padesáti vstřelených branek. „Už loni to měl nadějně rozjeté. Určitě to může dokázat, pokud March a Bergy zůstanou zdraví a samozřejmě pokud se nezraní ani on,“ zdůraznil klíčovou roli, kterou v Pastrňákových kouzlech hrají oba spoluhráči.

Cassidy dobře ví, jaký poklad má v hvězdném prvním útoku. Právě díky triu Pastrňák, Marchand a Bergeron se Boston drží v popředí Východní konference. Bruins mají jinou potíž: ostatní lajny se té první svou produktivitou neblíží ani vzdáleně (obzvlášť když není fit David Krejčí). Občas se tak objeví názory, že by měl trenér Pastrňáka přesunout do druhé lajny.

„Takhle to ale v hokeji nechodí. Ani v juniorech přece nedáte svého nejlepšího hráče do horšího útoku, protože tam pak nemá parťáky svého kalibru. Nedostane pořádnou přihrávku. Podle mě by ti nejlepší měli hrát pohromadě,“ řekl pro list Boston Herald bývalý útočník Rick Middleton, jedna z klubových legend Bruins.

Famóznímu Pastovi tak nic nebrání, aby pokračoval v životních výkonech.