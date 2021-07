"Ještě teď se mi špatně mluví, to slyšíte," usmíval se 27letý hokejista v pondělí dopoledne. Hvězdný útočník ve službách San Jose Sharks v NHL nelitoval. Jak sám řekl: fanoušci na tribuny patří a atmosféra byla po všech koronavirových obtížích balzám na duši.

Tomáši, jaké to bylo na evropském šampionátu v Budapešti?

Přiznám se, že jsem netušil, co mám očekávat. Už ve městě to žilo, ale jakmile jsme vstoupili na stadion, bylo to něco úžasného. Jeden z nejlepších fotbalových zážitků. Moc jsem si to užil. Fandil jsem od první do poslední minuty.

Zápas se hrál skoro za humny. Bylo to spontánní rozhodnutí vyrazit do Maďarska?

Jak se to vezme. Už loni jsme plánovali, že poletíme na základní skupinu do Skotska, jenže pak přišel covid. Když se objevila možnost vyrazit, neváhali jsme. Vzal jsem i bráchu, on je možná ještě větší fotbalový nadšenec než já.

Pojďme k samotnému průběhu. Kdy jste si byl jistý, že to dopadne dobře?

První půle byla trošku nepříjemná, smrdělo to tam několikrát inkasovaným gólem. Ale věřil jsem, že když to udržíme do konce poločasu, máme naději.

Utkání rozhodlo vyloučení za ruku. Jak jste to viděl?

My to viděli dobře a hned. Říkali jsme, že je to jasná červená. Kluci to pak využili na sto procent a Holanďany k ničemu nepustili.

Předpokládám, že jako slávistický odchovanec jste musel mít radost, že hrdinou byl Tomáš Holeš, fotbalista Slavie…

Tak to je jasné. Hrál suprově. Gól a asistence v takovém zápase? Paráda.

Sledujete fotbal i takhle v sezoně? Ligu, evropské poháry?

Znám všechny slávistické písničky (úsměv). Rád zajdu do Edenu, když to jde, většinou v srpnu nebo v září, když jsem ještě tady v Česku. Ale pak jsem kluky sledoval i z Ameriky, když bojovali v pohárech.

Nejste v Kalifornii trochu za exota, nebo v kabině je víc fotbalových nadšenců?

Teď je nás tam hodně. Třeba Švédové fandí, pak taky Kanaďan Logan Couture. Dokonce se někdy sázíme, jak dopadne nějaký zápas. Nejčastěji Liga mistrů, ta tam běží i v televizi.

Předpokládám, že jste se jim už chlubil, že jste viděl takový zápas. Mám pravdu?

Jo, posílal jsem nějaké obrázky… A kluci mi odpověděli, že jsou jealous, žárlí.

Čtvrtfinále se hraje v dalekém Ázerbájdžánu…

…ani mi to neříkejte, jsem naštvaný.

Tuším, že byste do Baku chtěl, ale asi to nepůjde, co?

Nevím. Je to špatná lokalita. Ale kdyby se poštěstilo, hned bych jel. Možná zkusím požádat manažery z mé agentury Sport Invest, aby to zase zařídili. Nebo budu doufat v semifinále ve Wembley. I když po tomhle zážitku bych nejradši zase Budapešť. Bylo úžasné, jak lidi fandili.

Zpestřilo vám to přípravu na další sezonu v NHL.

To ano, do posilovny teď chodím pětkrát do týdne, na led se dostanu až na konci července, kdy mám i svůj kemp. Ale teď bych měl na fotbal ještě čas a chuť.

Takže tipujete, že by čtvrtfinále mohli Češi zvládnout?

Doufám, že vyhrajeme. Zkusím tip na Česko a výhru 2:1.