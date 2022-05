Kapitán bratislavského Slovanu dostal zprávu od samotného Sidneyho Crosbyho. „Koukal jsem na mobil, kdy mi to píše z amerického čísla a nakonec to byl Sid. Opravdu mě to potěšilo,“ prozradil obránce Sersen v podcastu Boris a Brombor.

Kluk z plakátu. Jak Sid "The Kid" rozhodl zlatým gólem olympijské finále

Se slavným Kanaďanem se zná od roku 2004, kdy spolu začali hrát v juniorce Pittsburghu. O rok později se Crosby stal jedničkou draftu a hned ve své první sezoně v NHL překonal jako nejmladší hráč v historii stobodovou hranici (39+63). Další milník překonal v roce 2009 jako nejmladší kapitán v dějinách slavné ligy dovedl Pittsburgh ke Stanley Cupu. Jeho jméno je na stříbrném poháru Lorda Stanleyho vyryto dokonce hned třikrát.

„V Pittsburghu jsem byl chvíli i s Pálffym. On tam tehdy končil a já byl v kempu. Žigo mi řekl, že Crosbyho po deseti zápasech pošlou do juniorky a bude dobře. Mediální humbuk totiž Žigo nikdy neměl rád. No a Sid nakonec udělal ve své první sezoně v NHL 102 bodů, takže asi se můžeme shodnout na tom, že je to opravdu výjimečný hokejista,“ smál se Sersen.

Hvězdy letošního MS: Švýcarská legie, kanadští dravci i nedávná jednička draftu

Slovenský zadák není jediným hráčem v týmu Slovanu, kterého kanadská ikona zná. V Bratislavě totiž chytá Anthony Peters, který v předtím působil v AHL na farmě Pittsburghu za tým Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Ale hlavně chodí s Crosbyho sestrou.

„Sidovu sestru jsme poznal, když jí bylo jen dvanáct let,“ zavzpomínal Sersen. Crosby prý měl i jednu speciální prosbu. „Mám mu poslat jednu hokejku.“

Kapitán Penguins se ve středečním duelu na ledě Rangers při porážce 3:5 zranil a zápas nedohrál. Jeho další působení v sérii je nejisté a klub tak povolal z farmy Radima Zohornu.