298 kanadských bodů v jedné jediné sezoně. To jsou čísla, na která velká spousta hráčů čeká třeba klidně celou kariéru. Za to kanadsko-německé duo Connor McDavid-Leon Draisaitl si takovou sumu bez problému střihlo v rámci letošního ročníku zámořské NHL. Avšak nyní si se zamyšlením kladou otázku, k čemu to vlastně bylo.

K ničemu zase rozhodně ne, nebýt těchto vzácných bodových příspěvků, Edmonton by se horko těžko dostával vůbec mezi osm nejšťastnějších v Západní konferenci po základní části. Jejich útočné akce, které mnohdy braly dech celému hokejovému světu, dodávaly kanadské posádce naději i víru ve stále lepší zítřky.

Oilers letos začali dobře, jenže poté přišla na řadu nečekaná série špatných období a chvílemi to dokonce vypadalo, že pětinásobný šampion NHL ještě prohloubí své dosavadní trápení a nepostoupí ani do play-off. Nestalo se. Obloha nad Edmontonem se přeci jen zase vyčasila.

Čarování hvězdného dua je zkrátka málo

Vstupenku do vyřazovací části si nakonec Olejáři vyzvedli s dostatečným předstihem a mohli tak v poklidu začít střádat plány na další trnitou cestu za zlatým prstenem. V lejstrech mladého trenéra Jaye Woodcrofta přitom čnělo tučným písmem jediné: hlavně neztratit pány Connora s Leonem.

A do hvězdného tandemu v dresu Oilers tak byly rok za rokem vkládány větší a větší naděje, které letos doslova přetekly onen pohár očekávání. Nestabilní situace v brankovišti? Nevadí. Tápající defenzíva? V klidu, naše ofenzivní klenoty to s chutí zalepí.

Jenže zatímco jejich fenomenální jízda stačila na houževnaté Los Angeles i věčné rivaly z Calgary, proti Coloradu schytal Edmonton i s dvorními skladateli většiny gólových příspěvků jednu velkou facku. Sérii prohrál jednoznačně 4:0 a brány k šestému Stanley Cupu se kanadskému městu opět předčasně uzavřely.

Čáry máry předních es edmontonského útoku tentokrát na úspěch zdaleka nestačily. Colorado s chutí trestalo veškeré mezírky v zadních řadách soupeře, zatímco McDavid s Draisaitlem mermomocí doháněli stále se prohlubující ztrátu. Marně. Ani letos to na vytoužený pozlacený prsten nestačilo.

Jsme na dobré cestě, shodli se kanonýři

Po čtvrtém utkání, které Edmonton ztratil až v prodloužení, se na ústřední ikony poražených finalistů konference slétly zámořští novináři jako vosy na pivo. Očekávali slova obrovského zklamání a hořkosti, ovšem oba kanonýři přispěchali ke stolu s diametrálně odlišnou náladou.

„Mám pocit, že jdeme krok po kroku, a navíc správným směrem. Ono totiž trvá, než se z vás stane tým pro play-off, musíte nejprve vstřebat hodně lekcí. Tím si zkrátka musí projít úplně každý,“ pronesl kanadský útočník po posledním utkání Edmontonu v sezoně.

„Myslím si, že nám nikdo moc nevěřil. Nyní můžu s chutí říct, že jsem hrdý na to, co naše parta letos dokázala,“ přikývl německý snajpr Leon Draisaitl.

Connor McDavid s Leonem Draisaitlem letos společně nasbírali téměř 300 kandských bodů.Zdroj: ČTK/AP/JASON FRANSON

Ano, je třeba objektivně přiznat, že Colorado bylo pro už tak rozlámanou posádku Olejářů, kterou navíc od startu play-off trápila četná řada zranění, vskutku tvrdým oříškem. A nemluvě ani o tom, že Avalanche si už nějaký ten pátek dělá na zisk cenné trofeje nevšední choutky.

Nicméně po postupu do finále konference visí nad kabinou Edmontonu nejen úsměvy na tvářích po dalším neobyčejném vystoupení ofenzivního dua McDavid-Draisaitl, ale taktéž obrovská řada otazníků. Otazníků, které by mělo vedení úspěšného kanadského celku řešit co nevidět.

A co s Oilers dál? Zalepit defenzívu a doufat

K úsměvným pohledům lze zařadit i nečekaný progres kontroverzního forvarda Evandera Kanea, jenž se po přesunu do Alberty rozstřílel do nevídané formy a s třinácti zásahy dodnes vévodí tabulce střelců v play-off. Jenže i to je na sebemenší úspěch Edmontonu pekelně málo.

Oilers musí začít zbrojit zejména tam, kde (opět) nejvíce tápali. Defenzíva byla zejména ve vyřazovacích bojích téměř na bodu mrazu, porážky 6:8 či 6:9 navíc budí hodně rozpačitý dojem. Na LA i Calgary drtivá ofenzíva stačila, jenže Colorado poté přispěchalo s mnohem vychytralejší taktikou a zadní řady Edmontonu se rázem rozsypaly jako domeček z karet.

„Řekl bych, že od mého nástupu jsme si vedli v defenzivě poměrně zodpovědně. Ale play off bohužel vypadalo, jak vypadalo,“ povzdechl si trenér Woodcroft. „Ptáte se tedy, jestli můžeme být do obrany lepší? Ano, to rozhodně,“ dodal.

Ani v brankovišti není situace příliš vlídná, čtyřicátník Mike Smith už má svá nejlepší léta bohužel dávno za sebou, dosavadní brankářská dvojka Mikko Koskinen zase marně čeká na novou smlouvu. A podepsáno nyní nemá ani další poměrně početná skupinka ofenzivních dravců.

Hokejisté Colorada slaví vítězný gól ve čtvrtém utkání, který je posunul do finále play-off.Zdroj: ČTK/AP/Jason Franson

Můžeme se tedy v létě těšit na velké čachry z rukou generálního manažera Kena Hollanda? Ne tak docela. Edmonton totiž tíží nepříliš velký prostor pod platovým stropem, takže na pořadu dne bude spíše setrvá varianta „doufejme, že příště už to konečně vyjde“.

O hvězdné duo se nikdo strachovat nemusí, jejich bodové příspěvky dost možná ještě porostou. Jenže dva geniální trosečníci to sami neuhrají. Nebo se jednou skutečně dočkáme toho, že ano?