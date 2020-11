Mezinárodní hokejová federace IIHF zrušila kvůli koronavirové pandemii až na čtyři nejprestižnější turnaje všechna mistrovství světa nižších, ženských a mládežnických kategorií na sezonu 2020/21. Počítá se pouze s konáním seniorských světových šampionátů mužů a žen a MS hráčů do 20 a 18 let.

Lední hokej - ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Vzhledem k tomu, že české týmy hrají v elitních divizích, týká se dnešní rozhodnutí pouze ženské reprezentace do 18 let, jež přišla o lednový šampionát ve Švédsku. "Je to velká škoda," uvedl na svazovém webu trenér Jiří Vozák. "Hráčky se na šampionát těšily, chtěly se na něm poprat o postup mezi nejlepší čtyřku a vylepšit umístění z posledního mistrovství světa. Pandemie koronaviru je ovšem celosvětový problém."