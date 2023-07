Impulsivní, psycholog, ale i cyklista. Tak si pamatují zesnulého trenéra Stanislava Neveselého bývalí jihlavští hokejisté. Setkali se s ním při svých působeních v místní Dukle, které on sám zasvětil významnou část svého života.

Bývalý hráč a trenér Stanislav Neveselý se podílel na zisku stříbrné olympijské medaile v roce 1984, titulu mistrů světa 1985 a jedenácti mistrovských titulů Dukly Jihlava. | Foto: archiv Deníku

Stanislav Neveselý byl absolventem vojenského gymnázia Jana Žižky. Později absolvoval Institut tělesné výchovy a sportu, kde získával základy trenéřiny.

Zemřela legenda československého hokeje Stanislav Neveselý

V létě 1964 svlékl dres pražské Sparty a jako osmadvacetiletý přesídlil na Vysočinu. Ještě jako aktivní hráč, byť už v pozici asistenta trenéra, byl u toho, když Dukla Jihlava o tři roky později slavila zisk svého prvního mistrovského titulu.

Zdroj: grafika DeníkPo zlaté sezoně definitivně přesedlal na trenérskou pozici a spolupodílel se na dalších úspěších jihlavského hokeje. Duklu opustil v roce 1987. Po třiadvaceti letech a s celkem jedenácti mistrovskými zářezy. „Pro mě je jeho skon těžká situace, ze které jsem hodně smutný. Já k němu mohu říci v podstatě jedinou věc: Já jsem sice byl jen průměrný hokejista, ale bez něj bych nikdy nebyl ani na tom průměru,“ vzpomíná Augustin Žák, který pod asistentem či hlavním trenérem Stanislavem Neveselým získal celkem čtyři tituly mistra ČSSR.

Výraznou stopu zanechal Neveselý také na kariéře jiné velké jihlavské legendy, Oldřicha Válka: „Se Standou mám spojený celý svůj hokejový život v Jihlavě. Dvanáct let. Momentálně cítím velký zármutek,“ netají bývalý vynikající útočník. „Za tu dobu jsme toho prožili ohromně moc. Plus později, když jsme vyrazili někam za staré pány… On byl neuvěřitelně vitální, prakticky až do konce života. Byl to vynikající člověk, a asi ne jenom pro mě zůstane nenahraditelný. Sice se dožil krásného věku, ale klidně tady mohl být do sta. A pořád by měl lidem co rozdávat.“

Válek si na Neveselém vážil jeho trenérského citu. „Uměl docela dobře odhadnout lidi. Měl každému co dát. V kabině byli vždy rebelové i hodní kluci. A každému předával ten správný díl svého umění,“ vzpomíná. „Vždycky se říkalo, že Bukač byl psycholog, a Standa dělal černou práci. Ale podle mého byl i Standa dobrý psycholog. Uměl si perfektně poskládat mančaft a s mužstvem uměl jednat.“

Ani při svých následných zahraničních nebo reprezentačních štacích, či později v důchodu, Stanislav Neveselý nezapomínal na svoji milovanou Duklu.

Lídr Vítkovic Lakatoš o dopingu Hradce: Výsměch hokeji. A nic se neřeší

Pravidelně navštěvoval její zápasy, svým neustálým optimismem zlepšoval náladu svému okolí. Čile vnímal veškeré hokejové dění. A udržoval kontakty se svými bývalými spoluhráči i svěřenci. „Je to velice smutná zpráva, která mě hodně zasáhla. Standa je ikona nejen jihlavského, ale i českého hokeje. A nebojím se říct že i světového. Ve své době určitě patřil k nejlepším trenérům na světě,“ řekl Deníku Patrik Augusta.

Jeho otec Josef se Stanislavem Neveselým v Dukle hrál a pravidelně se na jihlavském zimáku střetávali. „S tátou se vídali i mimo led v soukromí, občas jsem u toho byl i já. Hodně spolu jezdili na kole,“ přidal závěrem osobní vzpomínku Patrik Augusta.