Omluva fanoušků Třebíče hráčům Přerova.Zdroj: repro facebook HS TřebíčV čase 49.41 byl vyloučen hostující centr Rok Macuh. Na trestnou lavici za ním následně přiletěl z hlediště dělobuch! „V čase 49,41 byl vhozen dělobuch na trestnou lavici hostů z domácího sektoru fanoušků. Hráč hostí č.43 byl velikou detonací výbuchu zraněn,“ uvedli po utkání do zápisu rozhodčí utkání Tomáš Zubzanda a Jakub Valenta.

„Utkání pokračovalo až po zajištění ze stran pořadatelů, po vyklizení prostoru za oběmi trestnými lavicemi. Totožnost pachatele byla zjištěna, ale utekl ze stadionu. Po zajištění bezpečnosti ze stran pořadatelů bylo utkání dohráno. Hostující družstvo po tomto incidentu nechtělo pokračovat,ale po komunikaci mezi trenéry a rozhodčími utkání dohrálo. Oba vedoucí družstev byli po utkání seznámeni s textem poznámek rozhodčích,“ napsali dále sudí.

Nevolnictví, nebo nutnost? Hokejem (opět) otřásají tabulky, Hadamczik chce změnu

Zdroj: repro onlajny.comSkutečnost, že se utkání dohrálo, jistě potěšila především domácí tým. Byť nejspíše tvrdému trestu neujde. „Ve spolupráci s policií pracujeme na vyšetření incidentu,“ řekl hned po utkání marketingový manažer Horácké Slavie Dan Šlapák. „Na stadionu máme dostupnou techniku, která pomůže k odhalení viníka, i když z tipů některých diváků a ochranky už asi víme, kdo pyrotechniku použil.“

V úterý před polednem potom Dan Šlapák Deníku potvrdil, že viníka znají: „Už víme, kdo za tím stojí, ve spolupráci s Policií České republiky jsme ho ztotožnili.“

Rok Macuh podstoupil cestou domů vyšetření v olomoucké nemocnici. „Relativně je v pořádku. V nemocnici si ho nenechali, dnes (úterý) jde ještě na další vyšetření,“ prozradil den po utkání na dotaz Deníku sportovní manažer přerovského klubu Pavel Hanák. „Rok si stále stěžuje na hučení v hlavě. To víte, bylo to, jako když hodíte granát do bunkru.“

Sympatické gesto předvedli zástupci třebíčského kotle. Po zápase se přišli před kabinu Zubrů za incident omluvit. „Všichni přejeme Roku Macuhovi, aby byl v pořádku a zdráv,“ uvedl klub k videu z omluvy přerovským hráčům na svém facebooku.

VYJÁDŘENÍ KLUBU HC ZUBR PŘEROV



„Útok petardou na našeho hráče jednoznačně odsuzujeme. Když se ozvala obrovská rána a Rok zůstal ležet, byli jsme z toho všichni v šoku. Hráč absolvoval vyšetření v olomoucké nemocnici, kde se naštěstí nepotvrdilo poškození sluchu. V úterý bude podstupovat ještě podrobnější vyšetření. Věříme, že to nebude nic vážného. Přejeme mu samozřejmě brzké uzdravení. Velký dík patří zdravotní službě přítomné na stadionu, která hráči ihned poskytla pomoc v podobě kapačky při velkém šoku. Stejně tak děkujeme vedení třebíčského klubu i fanouškům za vyjádření podpory našemu hráči. V utkání jsme pokračovat nechtěli, ale po konzultaci s rozhodčími jsme se do něj vrátili, i když už se pouze dohrávalo."



Pavel Hanák, sportovní manažer Zubrů