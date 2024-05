Do Ostravy se po devíti letech vrací mistrovství světa v ledním hokeji. Přípravy na událost takového formátu si žádají čas, startují už tři roky před jejím začátkem. V čele organizačního týmu v Ostravě je Irena Šašková. Ta se rozpovídala třeba i o hvězdách, které fanoušci v Ostravě uvidí, o jejich požadavcích, ale také o tom, kolik ze zápasů sama navštíví.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byla vedoucí organizačního týmu Mistrovství světa v ledním hokeji pro Ostravu Irena Šašková, moderuje Kateřina Součková, 3. května 2024, Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková

Nejen o průběhu příprav a nastínění, co všechno čeká fanoušky v průběhu šampionátu, jsme si povídali v novém dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny, jehož záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým.

Zdroj: Deník/Jan Lakomý

Přípravy na mistrovství světa v ledním hokeji se blíží. Ostrava bude stejně jako na minulém šampionátu v České republice domovem pro skupinu B, do které se letos zařadily týmy Slovenska, Polska, Švédska, Německa, Lotyšska, Francie, Kazachstánu a Spojených států amerických. „Moc se těšíme, ale je to samozřejmě i velký stres. V současné chvíli se dokončují dočasné stavby v Ostravar aréně, jako například komentátorské pozice nebo mediální tribuna,“ vysvětluje vedoucí organizačního týmu šampionátu.

Do Ostravy se sjedou i hvězdy zámořské NHL, speciální požadavky k jejich pobytu ale podle Šaškové nemají. „Jsou to profesionálové, takže žádali například o speciálně uzpůsobenou a vybavenou šatnu, o ledničku nebo masérská lehátka a tak dále. Uvidíme, jestli něco speciálního nepřijde třeba až dojedou do arény, ale zatím jedeme ve standardním režimu,“ přibližuje Šašková.

Tradiční součástí hokejového šampionátu je i fanzóna, která je pro fanoušky k dispozici přímo vedle hlavního dějiště - u Ostravar arény. Fanoušci sem mohou přijít i bez vstupenky na zápas, jelikož je pro všechny přístupná zdarma. Součástí programu v oficiální fanzóně bude například i vystoupení nejrůznějších kapel ze Slovenska nebo z Polska.

