Že by měl Zbyněk Irgl opustit Olomouc? Fanoušky hanáckého celku muselo v parných červnových dnech polít ještě jednou tak velké horko.

Podle informací deníku Sport totiž o jeho služby projevila zájem pražská Sparta, která baží po ryzím tahounovi. Generální manažer olomouckého klubu Erik Fürst ale všechny spekulace rázně smetl ze stolu.

„Pro mě to není vůbec žádné téma. Nevím, kde se co psalo, ale Zbyněk má u nás podepsanou smlouvu, takže se není o čem bavit,“ vyjádřil se Fürst pro Deník.

Neúnavný dříč, kterému na konci listopadu bude už 39 let, zažil v uplynulém ročníku jednu z nejlepších sezon kariéry. S 30 body vyhrál týmové bodování, 22 gólů ho pak vyšvihlo na pozici čtvrtého nejlepšího střelce základní části celé soutěže.

Jako věčný maximalista ale i ve svém věku stále hledá nové překážky, přes které by mohl přeskočit. A Sparta by představovala další z nich.

„Když to řeknu upřímně, tak by to pro mě byla obrovská výzva. Takhle na konec kariéry. Ale uvidíme, jak to dopadne, třeba nijak a budu normálně v Olomouci,“ uvedl v rozhovoru ve čtvrtečním vydání Sportu.

Klub z hlavního města se už několik let marně snaží dobýt hokejový piedestal. Na titul dosáhl naposledy v sezoně 2006/07.

V uplynulém ročníku Sparta vypadla už v předkole, rok předtím jakbysmet. Z její kabiny po letošním nezdaru zněly hlasy, že chyběl lídr. Někdo, kdo by za to vzal, když je nouze nejvyšší.

Pro tuhle roli je Irgl jako stvořený. Je respektovaný fanoušky, funkcionáři a hlavně spoluhráči. Ti si sedají na zadek zejména z jeho neutuchající pracovní morálky na ledě i mimo něj.

„Podle posledních zpráv, co mám, Sparta měla být v kontaktu s Olomoucí a jednat, co a jak. Aby to nějak vyřešili. Jestli to je ještě v chodu, nebo v jaké fázi, to teď ani pořádně nevím,“ dodal Irgl pro Sport.

SE SPARTOU NEJEDNÁME

Erik Fürst ale nad obchodováním s klenotem svého týmu, který získal 1. ledna loňského roku z Třince výměnou za Romana Vlacha, vůbec nepřemýšlí.

„Olomouc se Spartou určitě nejedná. Nebo alespoň ne já, já o tom nic nevím,“ uvedl.

Tak se zdá, že se Olomouc bude moci o výkony stříbrného medailisty z mistrovství světa v roce 2006 opřít i v nadcházející sezoně. Je to víc než důležité, Irgl je pro ni v této chvíli nenahraditelné. Po odchodech obránce Jakuba Galvase a útočníka Aleše Jergla by šlo o další citelnou ztrátu.

Trenér Mory Zdeněk Moták před pár týdny sdělil, že by se klub chtěl poohlédnout ještě po přírůstku do útoku. K rozšíření kádru, který aktuálně čítá 26 hráčů, ale v tuto chvíli nedojde. „Zatím nic, na pohyby je teď moc teplo,“ dodal v nadsázce Fürst.

Dosavadní portfolio posil tak zůstává na kvótě čtyř hráčů – obránci Alex Rašner s Tomášem Valentou a útočníci Marek Hecl a Lukáš Klimek.