Šlo proti Pardubicím vše podle představ?

Až tak moc ne, protože po tom prvním gólu jsme přestali hrát. Soupeř první třetinu daleko líp bruslil. My jsme byli jako kdybychom měli těžké nohy, vůbec nám to nejezdilo. Ve druhé třetině jsme se zvedli a hráli daleko lepší hokej.

Co jste změnili?

Určitě tomu pomohl ten druhý gól. Začali jsme líp bruslit, byli jsme víc na puku. První třetinu spíš hrál soupeř než my.

Třetí třetinu už jste si docela pohlídali.

Tam už to pro soupeře bylo docela těžké, nám už v podstatě stačilo házet puky z pásma.

Trenéři vás přesunuli do druhého útoku. Tah se jim povedl, co říkáte?

Ale jo, na Strapa (Petr Strapáč) i na Kolouška (Petr Kolouch) jsem zvyklý. Já jsem ale šance měl už v předchozích zápasech, jenom jsem nedával ty góly. Když třeba spočítám jen šance, co jsem měl v Třinci, určitě to bylo ještě na jeden gól navíc. Spíš je to kolikrát i o štěstí. Máme ale hlavně tři body, což je výborné.

U gólů jste se dobře našli.

Jo… Škoda možná, že jsme nedali i třetí gól, když jsme jeli v oslabení. To mohla být taková uklidňující pojistka.

Cítil jste se dobře? Neúnavně jste kmital dopředu i dozadu.

Až druhou třetinu, v první to bylo opravdu těžké. Bylo těžké to rozjezdit, byla tu obrovská vlhkost, led byl těžký. Zaplaťpánbůh, že jsme to urvali.

Chodíte na přesilovky i na oslabení, ale únava na vás není znát.

Potřebuju být v tempu, kdybych jen seděl, pro tým bych byl de facto zbytečný.

V závěrečném oslabení, kdy hrál soupeř v přesilovce dokonce bez brankáře jste si ale mákli, že?

Koloušek to dal do prázdné až vteřinu před koncem, ale myslím si, že všichni, kdo jsme byli na to oslabení, jsme to zvládli výborně.

Proti Dynamu jste dal třetí gól v sezoně. Dobrý rozjezd?

Je fajn, na druhou stranu těch šancí jsem měl spoustu a góly jsem nedal. Pořád je potřeba na koncovce pracovat.

Po šesti odehraných zápasech máte 12 bodů, s tím panuje spokojenost?

Ale jo, kromě Třince. Tam jsme hráli ustrašeně. I góly, které jsme dali, byly, nechci říkat po náhodě ale… tam se nám to prostě nepovedlo ten zápas. Jinak ty ostatní zápasy jsme odehráli solidně. Sice jsme je nějakou dobu trápili, ale oni byli všude o krok napřed. Hráli jsme tam špatně. Výsledek tou možná do půlky zápasu neodpovídal, ale Třinec hrál opravdu daleko líp.

Překvapilo vás, když Pardubice chtěli nakopnout tým tím, že vysadí ze sestavy Tomáše Rolinka?

Četl jsem to akorát z médií, víc informací nemám. Asi by bylo zbytečné to nějak komentovat. Na adresu Rolase můžu říct, že je to velký srdcař, vždycky by měl týmu co dát. Ale jak už jsem řekl, detaily neznám.

Děkovačku s dcerou jste si užil?

Užila sis to? (dcerka stydlivě přikyvuje, pozn. red.). Tak jo, tak jsme si to užili (a dává dceři polibek, pozn. red.).