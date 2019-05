Důvodů, proč synové dělníků začali vynikat ve sportu, je asi víc, ale jistě ne náhodou byli kladenští fotbalisté už před válkou po pražských klubech nejlepší v republice (nejznámější z nich František Kloz zahynul při květnovém povstání 1945) a po válce, s lepšími podmínkami zajištěnými hlavně silným průmyslem a značkou Poldi začal postupně sílit i klub hokejový.

Dnes se Kladno honosí pěti olympijskými vítězi včetně neslavnějšího českého hokejisty všech dob Jaromíra Jágra a téměř dvěma desítkami mistrů světa. To vše odstartoval před rovnými šedesáti roky první mistrovský titul. Tým tehdy v devětapadesátém roce neměl vlastní stadion, který se zastřešoval, přesto v azylu slavné pražské Štvanice vyhrával zápas za zápasem a z Kladna za ním jezdily k prasknutí nacpané vlakové soupravy.

Fanoušci dotlačili mužstvo vedené zdejší první legendou Stanislavem Bacílkem, i k výhře nad brněnskou Kometou. A slavilo se ve velkém. Tenhle titul už hltali malí kluci, z nichž později Kladnu dorostla nejslavnější generace kolem kapitána trojnásobných mistrů světa Františka Pospíšila a nejlepšího střelce československé historie Milana Nového (474 gólů v lize a 120 v reprezentaci).

V 70. letech lepší klub v republice neexistoval. Pět mistrovských titulů za šest let, k tomu triumf v Poháru mistrů evropských zemí a navrch i zájezd do Ameriky. Kladno v newyorské Madison Square Garden remizovalo s New York Rangers 4:4, a poté vyloupilo domovský stánek Toronta Maple Leafs Garden 8:5!

Kluk z Hnidous

Kdo by si tehdy pomyslel, že ve stejných halách bude už o patnáct let později zářit Jaromír Jágr v dresu pittsburského Tučňáka a později dalších. Nejslavnější kladenský odchovanec přišel na velkou scénu v dokonalém čase, těsně po sametové revoluci. Do NHL mohl odejít legálně stejně jako v roce 1969 vůbec první Čechoslovák v historii Jaroslav Jiřík, který je mimochodem také kladenským odchovancem.

Jako Jágr se ale ani zdaleka neprosadil, to žádný z Čechů. Jágr jakožto legendární značka 68 je držitelem mnoha rekordů, NHL hrál do neuvěřitelných 46 let. Střílel krásné branky dodnes obíhajících internet, rozhodoval velké bitvy. Kluk ze statku v Hnidousích vždycky toužil stát se nejlepším hokejistou světa a povedlo se mu to.

Přišly ale i pády kladenského hokeje, u nich však Jágr nikdy přímo nefiguroval. První v 80. letech, další na začátku nového milénia a třetí před pěti lety. Po sametové revoluci skončila podpora gigantických oceláren Poldi, hráči odcházeli nejen do světových lig, ale i do movitějších českých klubů.

Kladno naposledy usilovalo o titul v roce 1994, kdy ho táhla slavná Blue Line s Pavlem Paterou a Martinem Procházkou. Tehdy ho zastavila Olomouc. Pak už se radovalo jen z návratů do extraligy, ty slaví jako by to byly tituly. Ať už to bylo v roce 2004, nebo 2019.

U něj už byl Jaromír Jágr přímo. S vydatnou pomocí další klubové i české ikony Tomáše Plekance a hráčů, které si jako majitel Rytířů do týmu vybral, ovládli baráž a po pěti letech rozpoutali v Kladně hokejovou horečku. A třeba i zasadili zárodek další úspěšné generace. Což by bylo jedině dobře, z fenoménu Kladna přece vždycky těžil celý český hokej.

Střípky z kladenských šmantů



První titul ve vlaku

V Kladně se zastřešuje zimní stadion, bude se tady hrát část zápasů mistrovství světa. Tým kouče Vlastimila Sýkory tak musí domácí zápasy hrát v Praze na Štvanici. Kdo by se táhl tak daleko? Přece kladenští fanoušci! Tým hraje skvěle, vyhrává zápas za zápasem, za chvíli už dráhy vypravují do Prahy speciální vlaky. Parta kolem kapitána Bacílka, tvrďáka Ryse, šikulů Jiříka s Proškem či brankáře Kulíčka porazí i Kometu Brno, je z toho první mistrovský titul. Od té doby je hokej ve městě sportem číslo jedna. Dodnes.



Pětkrát mistry

V Kladně se sešla nejlepší generace, vyhrála pro značku Poldi pět titulů za šest let. Hráči neodcházeli do jiných klubů jako dnes, měli skvělou partu. Vše pod taktovkou kapitána reprezentace Františka Pospíšila a nejlepšího kanonýra československé historie Milana Nového. Tým získal i Pohár mistrů evropských zemí a v Americe válčil proti klubům NHL. Skvěle, porazil i Toronto a Chicago.



Nagano a zlatý věk

Zlatá generace českého hokeje ovládla olympiádu v Naganu. Bylo u toho pět Kladeňáků, u zásadních momentů pak nechyběli Jaromír Jágr, Martin Procházka a Pavel Patera. Další odchovanci klubu výrazně přispěli k pěti titulům mistrů světa mezi roky 19962005, kromě zmiňovaných borců hlavně bratři Tomáš a František Kaberlovi.



Stanley Cup

Čtyři Kladeňáci vybojovali slavný Stanley Cup. Jaromír Jágr dokonce dvakrát, hned v úvodu své kariéry s Pittsburghem Penguins. Poté se prosadili oba bratři Kaberlové. Nejprve starší František, který navíc v dresu Caroliny vstřelil rozhodující branku v sedmém finále s Edmontonem (2006). Mladší Tomáš se dočkal v roce 2011. O tři roky později vybojoval pohár také Michael Frolík, který v dresu Chicaga přemohl tehdy Jágrův Boston.



Posametoví starostové

Že je Kladno skutečně hokejovým městem, dokládá i zajímavost z komunální politiky: tři starostové a později primátoři, kteří zastávali úřad po sametové revoluci, měli s hokejem co do činění. Ten první, Karel Rys, měl oba bratry slavné hokejisty. Miro dokonce získal bronz na MS.



Druhá byla starostka Marie Bednářová, o níž málokdo ví, že ještě jako Franková, dcera známého podnikatele, hokej pískala a byla vůbec první rozhodčí ženou v tehdejším Československu i Evropě. Dokonce dvakrát byl primátorem Milan Volf, který nejvyšší soutěž za Kladno hrál a jeho otec Jaroslav patří mezi nejslavnější hráče i trenéry klubu.