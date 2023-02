„Z minulých let jsem se poučil a kdo čte moje slova, na tiskovce před sezonou jsem hlásil, že máme drtivou většinu hráčů pod smlouvou. Adam Kubík byl výjimkou. Chtěli jsme ho, ale on chtěl změnu,“ vyprávěl Jágr.

Fanoušky naopak uklidnil, že Jiří Ticháček by odejít neměl, tedy pokud Rytíři nesestoupí. Smlouvu má na více roků, jiní borci mají zase opce, které klub může využít, nebo nemusí.

Peníze, peníze, peníze

Kladno je klubem, který dbá, že svoje závazky k hráčům a trenérům plní. Zároveň Jágr přiznává, že s rozpočty mnoha jiných klubů se nemůže rovnat. K tomu chodí na hokej dost mizerné návštěvy (což ovlivňují výsledky), a tak patří rozpočet k nejnižším v extralize.

„Herně se ale nemůžeme rovnat jen se Spartou, která má na všech postech skvělé hráče a trenér Hořava z nich dostane maximum, s ostatními můžeme hrát. I s Pardubicemi, byť ty většinou rozhodnou pro sebe, právě díky svým individualitám. Naposledy v Třinci jsme prohráli zbytečně, děláme pořád strašně laciné chyby,“ kroutil hlavou Jágr a pochválil klub z Olomouce.

„Hodně je sleduji a trochu mi nejde do hlavy, jak to dělají. Každý rok podle mnohých už musí spadnout a oni jsou pořád nahoře. Je to asi sousedstvím mnoha jiných hokejový měst a také tím, že není nepříjemnějšího soupeře než je Olomouc. S nimi hokej opravdu bolí. Nicméně klobouk dolů, jak to dělají,“ uznale pokyvoval Jaromír Jágr.

O trejdy nikdo nestál

Skladbu kladenského týmu obhajoval, i když sám vidí, že zejména obranná hra prostě Rytířům nejde. Hráče podepsal v létě už kvůli tomu, jak dobře hráli loni od ledna, kdy patřili ke špičce extraligy. Jenže někteří úplně ztratili formu, trápí se.

Přesto trejdy prý moc do úvahy nepřipadaly. „V Česku je to jiné než v NHL. Pár týmů hraje o titul, další o záchranu, zatímco v Americe, když nemáte šance na play-off, zařídíte se podle toho a někoho třeba uvolníte. S námi až na jedinou výjimku nikdo měnit hráče nechtěl, navíc se řídím radou jednoho výborného manažera, abych měnil hokejistu jen tehdy, když budu pevně přesvědčen, že ten, co přijde místo něj, bude lepší,“ vysvětlil Jágr.

Kritizoval rovněž pravidlo, podle něhož v případné baráži nesmí nastoupit hráč, který nebude mít odehráno patnáct zápasů. I kvůli němu žádné nové hráče nepodepsal.

Přesto pevně věří, že tým se ještě baráži dokáže vyhnout. „Nikdo nemá křišťálovou kouli, a nevíme, jak to dopadne, ale já budu bojovat až do konce,“ slíbil.

Zvedne se mládež?

Výkladní skříň kladenského hokeje, tedy mládež – pláče. Hlavně juniorská kategorie, v níž Kladno loni sestoupilo z extraligy a letos bojuje o záchranu také v lize. Odkud hodlá Kladno v budoucnu talenty brát?

Jágr věří, že udrží současné starší dorostence a ti se v dalších letech už v juniorce pokusí nejvyšší soutěž do města vrátit. Také si myslí, že by pomohla lepší spolupráce s PZ Kladno, která je aktuálně odděleným spolkem, sama se připravuje i hospodaří. Zatímco u malých dětí by Jágr dva kluby mládeže ponechal, od dorostu výš by kategorie sloučil.

Zároveň přiznal, že starost o mládež aktuálně naložil na bedra manažerovi Jiřímu Burgerovi a tomu bude pomáhat navrátilec z Mladé Boleslavi Martin Vejvoda.

Na závěr pak čelil se smíchem otázce, zda a kolikrát bude v dalším kole skórovat proti Mladé Boleslavi.

„Uvidíme, jak se mi bude chtít.“

Inu, Jaromír Jágr…