Jaromír Jágr ve své kariéře zažil mnoho úspěchů a významných večerů. Už zítra ale nastane v jeho životě výjimečný den. Dostane se mu totiž pocty, kterou před ním zažil naposledy Mario Lemieux. Ještě než půjde jeho dres s číslem 68 ke stropu arény v Pittsburghu, jeho přátelé na něj zavzpomínali. A prozradili zajímavé věci z „Jagsova“ života.

Jaromír Jágra během své kariéry v Pittsburghu Penguins. | Foto: Profimedia/Š Bildbyran via ZUMA Wire

Dům, který v Pittsburghu od poloviny devadesátých let vlastnil Jaromír Jágr, zažil mnohé. Stal se útočištěm slavné české pittsburské kolonie tehdejších let a později také přechodným bydlištěm řady hokejových přátel, jimž Jágr svůj někdejší domov půjčoval.

Jedním z nich byl i Petr Sýkora. Když na podzim roku 2007 vstoupil do domu, naskytl se mu nečekaný pohled. Nad krbem stálo vedle sebe vyrovnaných pět miniaturních trofejí Arta Rosse. Nepatřily nikomu jinému než Jágrovi. „Volal jsem mu, nemyslel jsem si, že zareaguje, to on obvykle nedělal. Ale zvedl to a ptal se, jestli se mi líbí jeho dům. Tak mu říkám, že jeho trofeje jsou pořád tady, jestli je mu mám poslat,“ vyprávěl po letech pro server The Athletic.

Rozesmál se. „Vyhrál jsem je v Pittsburghu. Tam žijí. Ale můžeš lidem říkat, žes je vyhrál,“ odpověděl příteli. „Párkrát jsem to udělal,“ přiznal pobaveně Sýkora a dodal: „Neměl jsem být překvapený, Jágr nežije z minulosti.“

Zdroj: Youtube

A podobných historek zažili Jágrovi tamější přátelé s legendárním hokejistou nepřeberně. Zvěsti o jeho přístupu k minulosti potvrzuje i další hokejistův přítel Rick Nemec. „Moji rodiče se stále starají o jeho dům. Všechny příběhy o tom, že za sebou věci nechává, jsou pravdivé. Jsou tam jeho trofeje, platinová hůl za 400. gól a spousta dalších věcí,“ říká.

Zapomenutý pas

„Jednou zapomněl svůj pas v Pittsburghu,“ vzpomíná Pierre McGuire, v letech 1990-92 asistent trenéra Pittsburghu Penguins. „Letěli jsme z Pittsburghu do Winnipegu a kanadské celní úřady ho nepustily. Musel zůstat na letišti, dokud mu nedorazil pas z Pittsburghu. Vzpomínám si, že nebyl moc šťastný.“

McGuire přidává i další historku. „Pamatuju si, že jsem ho viděl sedět v tréninkové místnosti s bramborami na kolenou. Rozpůlil brambory, posadil se na stůl s nataženýma nohama a na každé koleno si dal půlku. „Jagsi, co děláš s těmi bramborami?“ zeptal jsem se ho. Podíval se na mě a usmál se. „To je moje tajemství,“ řekl.

„Slyšel jsem o bramborách, které si dával na nohy kvůli otokům, ale nikdy jsem to neviděl, “ poodkrývá záhadu Troy Loney, který strávil s Jágrem v dresu Tučňáků několik sezon.

Jágr přišel do zámoří ve velmi mladém věku. A v kariéře mu pomohlo i to, že se hodně rychle naučil anglicky. „Jak se učíš tak rychle?“ zeptal se ho jednou další z někdejších pittsburských kolegů Paul Stanton. „Dívám se na Married with Children,“ prozradil mu kamarád své tajemství spočívající ve sledování seriálu, který je v tuzemsku vysílán pod názvem Ženatý se závazky. „Myslím, že se jazyk naučil tak rychle, protože se mu líbila Christina Applegate,“ domnívá se.

Zdroj: Youtube

„Nikdy nepil,“ potvrzuje. „Když jsme vyhráli Stanley Cup, myslím, že měl v šatně trochu šampaňského z poháru, ale to je vše. V letadle jsme pak všichni pili, s manželkami, přítelkyněmi. Rozhlédl jsem se a nikde jsem Jágra neviděl. Tak se ptám, kde je. A jedna z letušek říká, že řídí letadlo. Chvíli trvalo, než jsem to pobral," vypráví.

„Šel jsem do kokpitu, zaťukal a když se otevřely dveře, kapitán seděl na druhém sedadle a Jags na kapitánském křesle. Myslel jsem si, že tam jen tak sedí a kapitán řídí, ale ne, řídil on. Byl tam ciferník a kapitán říká Jágrovi, že když jím otočí, otočí se i letadlo. A on to udělal. Myslel jsem v tu chvíli, že jsem toho vypil už moc. Nikdy na to nezapomenu,“ vzpomíná i po letech nevěřícně a vzpomínky na Jaromíra Jágra uzavírá s tím, že letadlo nakonec bezpečně přistálo.