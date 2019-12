Jágr je zpátky v tréninku. Řekl, kdy by rád opět naskočil do zápasu

Jaromír Jágr by se mohl již brzy vrátit do bojů o extraligové body. Hrající majitel hokejistů Kladna v rozhovoru pro klubový web prozradil, že po zranění z konce listopadu už trénuje. Možnost návratu do sestavy spojil s domácím utkáním proti Vítkovicím ve čtvrtek 26. prosince.

Jaromír Jágr na střídačce. | Foto: ČTK

"Na jednu stranu jsem rád, že se vyhrává, je to pro mě jednodušší," připomněl Jágr domácí výhru nad Hradcem Králové 3:1, díky níž jsou Rytíři desátí. "Není na mě takový tlak, abych se vrátil a ještě si to třeba zhoršil. To bych vůbec nechtěl," dodala sedmačtyřicetiletá legenda. Věří ale, že brzy se bude moct podílet na boji nováčka o play off nejen ze střídačky v roli pomocníka trenérů, ale přímo na ledě. "Začínám si pomalu sám trénovat a věřím, že si to v nejbližších dnech vyzkouším. Abych byl úplně přesný, to si netroufnu říct. Zkusil bych třeba 26. prosince, ale nejsem si jistý," nastínil Jágr. Olympijského vítěze Čalouna pořád baví dávat góly. Chce hrát až do pětašedesáti! Přečíst článek › Olympijský vítěz z Nagana a druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se zranil 29. listopadu v zápase se Spartou (2:4). Odstoupil po souboji s obráncem Adamem Poláškem, když se mu při pokusu o otočku rozjela levá noha. Později prozradil, že si natrhl oba přitahovače.



Jágr zatím v sezoně zasáhl do 21 zápasů a připsal si 15 bodů za osm branek a sedm asistencí. I přes absenci je stále třetím nejproduktivnějším hráčem týmu a druhým nejlepším střelcem za Ladislavem Zikmundem. Ten má i díky dvěma trefám v duelu s Mountfieldem devět gólů. Pastrňákova sezóna snů pokračuje. Bude kapitánem na All Star Game Přečíst článek ›

Autor: ČTK