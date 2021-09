Domácí se chtěli před naplněnou KV Arénou oklepat po sérii tří proher, což se jim také povedlo. Po první třetině, kdy prohrávali po zásahu Adamu Kubíka, se na začátku druhé trefili třikrát v rozmezí 33 sekund. Poté ještě rozšířil gólový účet domácích Pulpán, Jaromír Jágr si následně připsal jubilejní stý zásah v extralize. Následně se v poslední minutě druhé třetiny Redlich, ve třetím dějství už se utkání pouze dohrávalo, po Jágrově přihrávce se ještě trefil Plekanec.

HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 7:4 (0:1, 5:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 21. Flek (Parkkonen, T. Hanousek), 22. Kulich (O. Beránek), 22. Koblasa (Kohout, Miškář), 31. Pulpán (Kohout, O. Beránek), 40. Redlich (Vondráček, Kohout), 58. Vondráček (Kohout, Dlapa), 59. Plutnar - 11. Kubík (Donaghey, J. Strnad), 37. Jágr (J. Suchánek, Hlava), 44. Plekanec (J. Suchánek, Jágr), 59. Baránek (Wood, Jágr). Rozhodčí: Hejduk, Micka - Brejcha, Šimánek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 3671.

České Budějovice – Plzeň 3:4 po prodloužení

Plzeňští se dostali na začátku druhé třetiny do vedení, to ale převrátil dvěma zásahy Michal Vondrka. Střelecky aktivnější hosté si však vzali vedení zpátky, když se trefil ve 36. minutě Blomstrand a v 39. Lang. Budějovice vrátil do hry Vondrka, který vyrovnal a připsal si hattrick. Prodloužení nemělo dlouhého času, hned ve třinácté sekundě se trefil Kodýtek a připsal Plzni o jeden bod navíc.

HC Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 3:4 v prodl. (0:0, 2:3, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Vondrka (Valský), 25. Vondrka, 46. Vondrka (Abdul) - 21. Jiříček (Mertl), 36. Blomstrand (Čerešňák, Dzierkals), 40. M. Lang (Kvasnička), 61. Kodýtek (Čerešňák). Rozhodčí: Hradil, J. Ondráček - Malý, Pešek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 5655.

Litvínov – Pardubice 2:7

Litvínov chtěl po prohře s Kladnem potěšit na domácím ledě své fanoušky, stal se ale úplný opak. Domácí sice v první třetině vedli po trefě Pospíšila, ve druhé třetině ale Pardubice nasázely domácím dohromady šest branek a bylo po utkání.

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Branky a nahrávky: 12. Pospíšil (V. Hübl, O. Baláž), 43. Jarůšek (Hrbas, P. Zdráhal), 58. Zygmunt (Demel), 60. Demel - 22. Košťálek (J. Mikuš, R. Kousal), 23. Poulíček (Blümel, Paulovič), 25. Blümel, 26. Hecl (Koffer, J. Mikuš), 28. O. Rohlík (Anděl, Nakládal), 36. Blümel (Paulovič, Poulíček), 46. Hecl (R. Kousal, Koffer). Rozhodčí: Hodek, Šindel - Ganger, Klouček. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 2464.

Liberec – Zlín 3:4 po prodloužení

K překvapivé výhře dotáhl Ševce čtyřmi zásahy Bedřich Kohler. Liberec sice v poslední minutě díky brance Dávida Grígera dotáhl utkání do prodloužení, v něm ale v poslední minutě rozhodl kdo jiný, než v úterním kole excelentní Kohler.

Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín 3:4 v prodl. (0:0, 1:0, 2:3 - 0:1)

Branky a nahrávky: 21. Filippi (Melancon, Birner), 52. Záborský (Filippi), 60. Gríger (M. Ivan) - 45. Köhler (T. Mikúš, Matyáš Hamrlík), 47. Köhler (Fořt), 52. Köhler (R. Veselý, P. Sedláček), 65. Köhler (P. Trška, T. Mikúš). Rozhodčí: Pražák, Veselý - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:2, navíc Filippi (Liberec) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 3217.

Sparta – Mladá Boleslav 3:1

Domácí rozhodli v O2 Aréně hned v první třetině. Nejprve se trefil v páté minutě po přesilovkové kombinace Miroslav Forman, vedení Sparty navýšil švédský útočník Erik Thorell. Na 3:0 po zásluze zvýšil Miroslav Forman, těsně před koncem korigoval na závěrečných 3:1 kapitán Martin Ševc. Sparta Boleslav přestřílela a vítězství si zasloužila.

HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. M. Forman (M. Jandus, Chlapík), 18. E. Thorell (Řepík), 57. M. Forman (Chapík, E. Thorell) - 59. Dufek (Ševc, Bernad). Rozhodčí: Šír, R. Svoboda - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 4296.