Váš první přípravný zápas s Kladnem a hned gól a asistence. Jak jste svůj výkon viděl?

Sebe vůbec neřeším, já jsem řekl, že se budu snažit odehrát co nejvíce utkání, abych zhubl. Stejně bych šel doma na trénink. Pokud zůstanu zdravý, chci odehrát všechny zápasy. Asi jen z toho důvodu, abych zhubnul a co nejrychleji se dostal do kondice.

Ale na ledě jste vypadal dobře.

No tak tohle ještě vydržím (úsměv).

Pobavil jste i lidi, když jste ve třetí třetině seděl na trestné lavici a smál jste se lidem do selfie, které si s vámi dělali.

No proto jsem se nechal vyloučit, abych uspokojil i diváky vedle trestné lavice (úsměv).

Jaký je to nezvyk hrát takhle brzy přípravný zápas? V NHL jste hrál o dost později.

Jasně, Během mé kariéry jsme v NHL hráli spoustu exhibičních zápasů Jágr Teamu, ty se také hrály začátkem srpna, ale to byla exhibice, toto je něco jiného. Tohle bylo asi nejdříve, kdy jsem kdy hrál přípravný zápas. Mně to ale nevadí, jsem jedině rád. Já už poslední čtyři dny jedu třífázově, když jsem si řekl, že do toho dupnu, tak do toho dupnu. Když si něco řeknu, tak do toho jdu.

Musíte hodně řešit váhu během přípravy?

Když máš sto dvacet kilo místo sto pěti, tak jo. Nevím jestli si někdy viděl profesionálního sportovce, který nabral deset kilo. To když někomu řekneš, tak si bude klepat na čelo. Výhoda v tom hokeji je ta, že když nemůžeš, tak můžeš střídat. Kdybych měl nadváhu v MMA nebo v boxu, tak mě přizabijí. Ve fotbale bych byl ztracený úplně. V tomhle má hokej trochu výhodu. Za prvé můžeš střídat, za druhé můžeš tu svou váhu využít u osobních soubojů u mantinelu. Není to zase tak špatné, ale pokud se to promění na svaly a budu mít 105 nebo 107 kilo, tak se budu cítit lépe. To vím stoprocentně.

Fanoušci se v diskuzi hádali: Co on jí během toho jara nebo léta, že tolik přibere?

Já jím pořád stejně, jako kdybych trénoval třeba pět hodin. Já se neomezuji. Když hraješ hokej a máš tu práci, tak plno kalorií ztratíš, vypotíš. Na druhou stranu, když nic nedělám, tak se to začne ukládat a pak je problém s váhou. Navíc po zápase je člověk unavený, nemá ani chuť k jídlu. Před zápasem se najíst nemůžeš, jíš naposledy ve dvanáct hodin. Teď je večer, takže už asi nic jíst nebudu. Teď to během 14 dní půjde drasticky dolů.

Novináři tady říkali, že přijedete na Kladno a ještě si půjdete zabruslit.

No samozřejmě, musím jít, mám to v plánu. Říkal jsem, že když si něco vezmu do hlavy, tak za tím jdu. Já rubu.