Slova Jaromíra Jágra na adresu slovenských hokejistů nezůstala bez odezvy. A u našich sousedů jimi vskutku moc nadšení nebyli. Vyplývá to třeba z vyjádření někdějšího slovenského hokejisty Jozefa Golonky.

Jaromír Jágr | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

V těchto dnech měl ve Švýcarsku probíhat hokejový světový šampionát. V rámci mistrovství se Češi měli utkat se Slováky a právě v den plánovaného federálního derby si Jágr na sociálních sítích neodpustil rýpnutí do tradičního soupeře. "Ahoj HR. Dnes bychom za normálních okolností hráli na MS se Slováky a určitě bychom jim to nandali, ale asi by to bylo těsný, neni mi 20," napsal hokejové rodině, jak nazývá komunitu svých fanoušků, v neděli. Svým statusem chtěl také upozornit na virtuální derby s charitativním rozměrem.