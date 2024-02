Jaromír Jágr je zpátky v Pittsburghu. Tučňáci pro něj chystají velkou show, na jeho počet vyvěsí pod strop arény dres s číslem 68. A fenomenální hokejista u tohoto slavnostního aktu nemůže chybět.

Jaromír Jágr a jeho parťák z Pittsburghu Mario Lemieux. | Foto: se svolením Jaromíra Jágra

Za velkou louži se poprvé vydal na podzim roku 1990 jako usměvavý teenager s mulletem, aby si splnil americký sen. Po více než třech dekádách se Jaromír Jágr vrátil do Pittsburghu, se kterým dvakrát dobyl bájný Stanley Cup, jako jedna z největších legend celé hokejové historie.

Dlouhé háro je pryč, zato šediny přibyly. Ale jedno se nezměnilo – Jágr i po padesátce pořád válí na ledě.

V aréně Penguins se pro Jágra chystá velkolepá ceremonie. V noci z neděle na pondělí před zápasem Pittsburghu s Los Angeles bude jeho dres s ikonickou 68 slavnostně vyřazen. V pensylvánském klubu už nikdo tohle číslo na zádech neponese.

Osobnosti z Jágrova života: Osudy těch, kteří ovlivnili vývoj kariéry slavné 68

„Je to obrovská pocta, i když hokej jsem vždycky hrál proto, že ho miluju, ne kvůli trofejím a individuálním oceněním,“ svěřil se v rozhovoru pro The Associated Press Jágr, který ve čtvrtek oslavil 52. narozeniny.

Kdysi tady hrál nějaký Jágr

„Považuju to za bonus ke své kariéře. Samozřejmě jsem si vědom toho, že jakmile přestanete hrát, svět jde dopředu a přicházejí nové vlny hráčů a lidé zapomínají. Ale možná i díky tomu, až se lidé přijdou za deset nebo dvacet let podívat na zápas v Pittsburghu, pohlédnou nahoru a uvidí, že tam kdysi hrál nějaký Jaromír Jágr,“ dodal majitel Kladna.

Jen aby bylo jasno, Jágr se do sportovního důchodu pořád ještě nechystá.

V Pittsburghu chystají poctu pro Jaromíra Jágra:

Jágr v Pittsburghu zanechal výraznou stopu. V jeho dresu strávil téměř 11 let, odehrál přes osm stovek utkání a nasbíral 1079 bodů (439+640). Po boku Maria Lemieuxe dotáhl Tučňáky ke dvěma Stanley Cupům a pětkrát se stal vítězem kanadského bodování NHL.

Jágr je dalším Čechem, jehož dres bude viset u stropu arény. Stejnou poctu ve svých klubech zažili Dominik Hašek v Buffalu, Milan Hejduk v Coloradu a Patrik Eliáš v New Jersey.