Jaromír Jágr se potkal se svými následovníky v Pittsburghu. A nejen to, s partou kolem Sidneyho Crosbyho si dokonce zatrénoval. Po tréninku došlo i na zajímavá srovnání.

Jaromír Jágr tady i s rodiči a manažer Pittsburghu Patrickem a svými trofejemi - Art Ross a Hart Trophy. | Foto: se svolením Rytířů Kladno

Právě vedle aktuálního lídra klubového kanadského bodování měl Jágr i místo v šatně. A tak toho pochopitelně využil a s šestatřicetiletým Kanaďanem hodil řeč. „Crosby má výbornou sezonu. Říkal, že už nechodí na ranní rozbruslení a snaží se víc odpočívat. Tomu rozumím. On je hráč, který musí rozhodovat zápasy, tak musí být ve formě,“ měl Jágr pochopení pro situaci, v níž se během kariéry sám mnohokrát ocitl.

Dostalo se ale i na srovnávání. Ať už pittsburského hokeje současnosti s časy, kdy v této organizaci působil Jágr, nebo tamního klubu s tím kladenským, kde je nyní legendární hokejista hráčsky i vlastnicky angažován.

„Nedá se to srovnávat, ale můžou si to dovolit,“ připustil. „Každý zápas vyprodáno. Osmnáct tisíc lidí. Takže jestli stojí vstupenka 150 dolarů, tak si to dokážete spočítat. Jeden jejich zápas by se postaral o celý náš rozpočet v lize,“ byl upřímný.

„V době, kdy jsem tu hrál, tu byli dva kustodi, jeden masér. Teď je to čtyři, pět. Zázemí je neskutečné. Jediné, co hráče zajímá, je hokej. Pokud chceš být dobrý, nemyslím si, že ti v tom něco překáží. Ty podmínky jsou neskutečné,“ smekl pomyslný klobouk před klubem, v němž působil v letech 1990 – 2001 a který se rozhodl vystavit na čestném místě pod stropem arény jeho dres s číslem 68.