O ambicích Kladna

Naše ambice se trochu změnily tím, že nebudeme hrát doma. Věřil jsem při skládání týmu, že vytvoříme tak silný, aby byl schopen konkurovat všem ostatním, a zachráníme se, protože padat budou asi dva celky. Cíl je tedy jasný: udržet extraligu!

O kanadském trenérovi

Kanadští trenéři mají schopnost vymáčknout z hráčů maximum a soustředit se na detaily v jejich hře. Od Jeffa Paula přesně tohle očekáváme. Věnovat se bude nejen mužům, ale i dětem, protože nám mladí vyčítají, že jim tady nevytvoříme takové podmínky k růstu jako jinde. Že přišel, je velká práce Tomáše Plekance, který mi strašně moc s vedením klubu pomáhá. Výběr zámořských posil nechali trenéři i manažeři na mně a Tomášovi.

Proč tolik zámořských hráčů?

Plán takový byl kvůli kladenskému užšímu ledu. Je to diametrální rozdíl oproti většímu kluzišti, a proto jsme oslovili zámořské hráče, kteří jsou na užší led zvyklí. V Chomutově tak úzká plocha není, ale zase není nejširší, je to takový střed. Samozřejmě rozhodovalo i to, že v době, kdy jsme po posledním vítězství postoupili do extraligy, byl už český trh přebraný. A moje filozofie, kterou říkám agentům, je, že Kladno nemá tolik peněz, aby hráče zaplatilo, ale dává jim příležitost. Spousta lidí něco skvěle ovládá, ale nikdy nedostali šanci. Tady ji hokejisté dostanou, a když ji chytí jako třeba Brady Austin, my jim neděláme problémy a pustíme je za lepší smlouvou.

Proč zrovna Chomutov? Nebo přece jen Praha?

Je to těžké. Nevíme, co bude za dva měsíce, zda vůbec diváci budou smět na stadion. Rozhodovala vzdálenost, musíte myslet na vlastní fanoušky. Ale nejdůležitější je, aby stadion splňoval extraligové podmínky. Tím se to zúžilo na Spartu a Chomutov. Myslím, že na Spartě by bylo těžší jednat o reklamách, třeba náš Kaufland by mohl narážet na jejich partnera (Billa). U Chomutova to takový problém není, protože hrají krajský přebor. Každopádně je to spousta problémů k řešení, takže jisté ještě není nic. (podle informací Deníku se hned po tiskovce ozvala Praha a ještě chce otevřít jednání, pozn. red.).

O atmosféře v Kladně

Už když se mě ptali novináři po postupu, proč se tolik neraduji, jsem odpovídal, že už myslím na další sezonu, jak dám tým dohromady. A to jsem nevěděl, že přijdeme o stadion a tím pádem o dost fanoušků. Přitom ti jsou nejlepší v republice, byli nám vždycky věrní a dělali maximum, aby ta hala byla nejhlučnější a pro nás co nejkomfortnější. Vždyť před dvěma lety jsme i díky nim byli patnáct kol před koncem bod od desátého místa. Atmosféra na starém zimáku byla vynikající a ne každej, kdo přijel do Kladna, mohl říci, že to pro něj bylo snadné utkání.

Žádné slzy, spíš výzva

Nikdy jsem nebrečel a nad ztrátou stadionu nebudu ani teď. Beru to jako výzvu. Vždycky jsem říkal, že co jiné sráží do kolen, nás vynáší do nebes. Toho se musíme držet!

O své roli na ledě

Už nejsem hráčem, který bude rozhodovat zápasy, znám realitu a sám se vidím. Spíše mohu být někde ve čtvrté lajně a jít na přesilovku. Spíš už jsem opravdu v roli manažera, pro klub je ale ekonomicky výhodně, když ještě hraji. A když budu s hráči v kabině, tak to přínos mít bude.

Je už kádr hotový?

Kdyby hráli všichni borci tak, jak si já představuji, tak kádr hotový je, ale to se nikdy nestane. Lidský faktor se nedá naplánovat, a zatímco někteří budou hrát lépe, než jste čekali, jiní zase hůř. Uvidíme v přípravě. A brankářská dvojka? Věřím, že Bow odchytá všechny zápasy (smích).

O dovolené

Byl jsem devět dnů ve Španělsku, ale po absolvování všech kontrol a testů mě to tak znechutilo, že jsem se rozhodl, že už nikam nepojedu a nebudu čtrnáct dnů smrkat (smích).

O očkování

Názor na to si nechám pro sebe, nikomu nebudu radit. Je to každého rozhodnutí a proč by měl někomu radit sportovec, na to máme milion odborníků. Ano, čekal jsem, že doktorská elita sedne a řekne, jaké plusy a minusy očkování přináší. Ale proč by se měl vyjadřovat hokejista, který honí celý život puk, to je přece nesmysl. Já se snažím nikomu neradit. Už jsem se poučil, protože když jsem svůj názor řekl, obyčejně se to otočilo proti mně. Budu se starat o svoje věci.