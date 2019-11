„Sobotní předprodej i nedělní předzápasový prodej na pokladnách zimního stadionu se tak ruší,“ informoval fanoušky už v pátek na svých webových stránkách klub HC Olomouc .

Legendární 68 tak vyprodá stadion soupeře popáté za sebou. Narváno až po strop bylo na Spartě, Vítkovicích, Hradci a Mladé Boleslavi.

„Jsme rádi, že přijde hodně fanoušků a doufáme, že nás povzbudí,“ řekl v týdnu trenér Kohoutů Zdeněk Moták a ztratil i několik vět na adresu nestárnoucí ikony českého hokeje.

„On svou osobností – nejen na ledě, ale i mimo led – to Kladno táhne. My se na něj určitě budeme muset připravit, ukážeme si pár záběrů z posledních zápasů,“ pravil na adresu Jágra, který v 16 zápasech zatím zaznamenal úctyhodných 14 bodů.

„Je to veliká osobnost českého hokeje. Je s obdivem a podivem, kolik střílí gólů a na kolik jich nahrává. I ta jeho hra vyznačuje všechny prvky toho, aby byl příkladem ostatním klukům. Bekčekuje, dobrusluje, hraje tvrdě. Prostě všechny ty věci, které si v Americe, v KHL a zpátky v Americe zažil. Má obrovskou zkušenost. Všechno to pak na hře Kladna je vidět,“ prohlásil Moták.

Na olomouckém ledě po 16 letech

Výjimečnost zahrát si proti legendárnímu útočníkovi už ale olomoučtí hokejisté vnímat tolik nebudou.

„Myslím si, že teď už je to zápas jako každý jiný. Důležitý. Možná to první utkání bylo speciální. Nikdo z nás si proti němu do té doby nezahrál, je to do určité míry takový splněný sen. Teď už je to prostě jen další zápas a my se ho budeme snažit zastavit. Na Kladně nám dal branku,“ připomněl útočník Mory Jan Knotek.

Ten zápas v Kladně nedohrál. Právě Jágr tehdy načal obrat Rytířů. A nejen obrat.

„Od té doby se datuje ta naše mizérie,“ vzpomínal kouč Moták. „Na Kladně jsme vedli 3:0 a sami jsme si ten zápas ztratili. Určitě ne žádným podceněním, to v žádném případě, ale vlastními chybami,“ dodal.

Jaromír Jágr se na olomouckém ledě objeví poprvé od 21. srpna 2003. Tehdy si tam zahrál v dresu svého Jágr Teamu, který s Olomoucí, jež se chystala na svůj nováčkovský ročník v první lize, remizoval 4:4.

Jágr v exhibici před 16 lety dal jeden gól. Jak se mu bude na Hané dařit tentokrát? Nedělní zápas startuje v tradičních 17.00.