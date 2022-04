"Snažíme se, aby v téhle škole byla většina cvičení, která mi dopomohla k tomu, kam jsem se dostal. Věřím, že tahle cvičení mohou děti dostat dál. Jeden na jednoho, osmičky, střela… Všechno, co potřebuješ, abys byl rozdílový hráč. Na tom by se mělo trénovat," říkal Jaromír Jágr, který s malými caparty ve věku od sedmi do devíti let poctivě prováděl všechna cvičení, stejně jako Tomáš Plekanec.

Zatímco v neděli po ledě brousily talenty ze Slaného, Neratovic či dalekého Šumperka, tak si Jágr uvědomuje, že úroveň mládeže v jeho Kladně se rapidně snižuje: „Talenty sice rostou, ale brzy odcházejí. Od příštího roku by na tomhle poli mohl výrazně pomoci Tomáš Plekanec, má do toho chuť."

"Budeme se s tím od teďka snažit něco udělat. Pro mě by bylo nejlepší, kdybych mohl říct, že za pět sedm let budeme mít nejlepší mládež v republice. Což by měl být náš cíl. Protože když jsem odcházel do zámoří, měli jsme jednu z nejlepších mládeží. Spousta kluků odešla a hrála spoustu let v NHL," připomíná slavnou éru Blue Line, bratrů Kaberlových, Židlického nebo později Voráčka, Frolíka či Pavelce.

"Bohužel se nám to v posledních pár letech nedaří, na druhou stranu máme výhodu, že pokud talent vydrží v Kladně, má tady lepší šanci než jinde, aby se dostal do prvního týmu. My ho opravdu chceme mít založený na odchovancích, nemůžeme si dovolit kupovat drahé a hotové hráče," říká Jágr.

Obavy z nekonečného čekání na baráž

I kvůli mládeži bude důležité, aby Kladno v nadcházející baráži udrželo extraligu, podle Jágra totiž každé dítě potřebuje vzory a největší cíle. Sám ale tuší, že to bude ohromně těžké. Rytíři si to vyzkoušeli už loni, kdy až v sedmém utkání přemohli bojovnou Jihlavu, přestože měli papírově silnější tým. Teď je zase svírá trochu úzkost z dlouhé čtyřicetidenní přestávky.

Ani slavný Jágr nemůže tušit, co s týmem, který hrál od ledna výborně, udělá extrémní pauza. "Všechno má svoje výhody i nevýhody. Výhoda je, že jsme odpočinutí, měli bychom být relativně zdraví. Ale nevýhoda je, že nebudeme rozehraní. Bude to boj jako loni, budou rozhodovat detaily,“ tuší a sám nepřeceňuje svou roli, i když přiznává, že v poslední době, hlavně při soustředění na Slovensku, v přípravě přidal a cítí se lépe než po Vánocích, kdy se kvůli zranění stáhl do čtvrté formace.

„Budu hrát takovou roli, na jakou budu mít. Výhoda je, že jsem majitel, můžu se dát do jakékoliv role. Ale pro mě je nejdůležitější tým. Pokud budu vědět, že na to nemám, nemusím hrát vůbec. Na druhou stranu chci být připraven, kdyby se náhodou někdo zranil a připravoval jsem se líp než v extralize poslední dva měsíce," dodal Jaromír Jágr.